«الدخان»: نسعى لإنتاج سجائر تناسب محدودي الدخل

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أكد رئيس شعبة الدخان والسجائر ، في اتحاد الصناعات المصرية ، عدم وجود أي خطر ، يهدد الشركات الأربعة ، التي تستثمر وتنتج السجائر ، داخل جمهورية مصر العربية .

وخلال مداخلة هاتفية ، في برنامج « رأي عام » ، المذاع عبر فضائية ten ، قال إبراهيم إمبابي ، أنه جار إنشاء خطوط جديدة ، لإنتاج منتجات جديدة من السجائر ، بأسعار مخفضة ، تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار .

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وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر ، في اتحاد الصناعات المصرية ، قائلًا : « إحنا بنتكلم عن اقتصاد ، ومبنشجعش حد على التدخين » ، مضيفا في الوقت ذاته ، أن الشركات تعمل حاليا ، على زيادة خطوط إنتاجها ، بمنتجات جديدة ، تكون مناسبة لمحدودي الدخل .

وزاد إبراهيم إمبابي ، قائلا ، إن قطاع السجائر في مصر ، سوف ينتج سنويا ، 83 مليار سيجارة ، حيث إن مصر ، يوجد بها 4 شركات أجنبية عالمية ، تؤجر خطوط إنتاج ، تابعة للشركة الشرقية للدخان ، والتي تستحوذ على 75 % من الإنتاج في السوق المصري ، والـ25% الباقية ، تكون لباقي الشركات السابق ذكرها .