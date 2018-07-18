«الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز.. والاستيراد لن يرفع الأسعار

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور حماد عبد الدايم ، إن هناك نحو 824 ألف فدان ، مزروع بالأرز داخل مصر ، وأنه بسبب المخالفات ، قد تصل المساحة المزروعة بالأرز ، إلى نحو مليون فدان ، مؤكدا أن هذه المساحة ، تحقق الاكتفاء الذاتي لمصر ، من محصول الأرز

وخلال حواره مع برنامج « مساء دي إم سي » ، المذاع على قناة « دي إم سي » ، والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال ، أضاف حماد عبد الدايم ، أن مصر لديها مشكلة في المياه ، وهناك مناطق مسموح لها بزراعة الأرز ، ومناطق أخرى ، ومحافظات كاملة ، ممنوع عنها زراعة الأرز ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن سعر الأرز لن يرتفع ، خاصة بعد قرار ، استيراده من خارج مصر .

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وتابع المتحدث الرسمي باسم وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قائلا إن « ناتج الـ824 فدان ، دون المخالفات ، يصل إلى 2.9 مليون طن أرز أبيض ، واستهلاكنا يكون في حدود 3 ملايين طن ، لهذا ، فإن الفجوة ليست كبيرة » .