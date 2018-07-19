حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة

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حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد المهندس “خالد عباس” الذي يشغل منصب نائب وزير الإسكان عن بدء عملية الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ حوالي 2048 وحدة سكنية.

وأشار “عباس” خلال حديثه ببرنامج على إحدي القنوات الفضائية، أن الوحدات السكنية قد تصل مساحتها حوالى 180 متر ، على أن يبدأ سعر المتر 11.250 ألف جنيهاً، وتبلغ دفعة الحجز الأولي 100.000 ألف جنيهاً، كما أكد “عباس” أن عملية الحجز سوف تكون من خلال رابط بنك الإسكان والتعمير.

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حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما أشار إلى أن موعد بداية الحجز سوف يكون ابتداء من 18 يوليو 2018 وينتهي في 18 أغسطس 2018.

أما عن شروط الحصول على وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية فهي التالي:

أن يكون المتقدم أو أحد من أفراد أسرته قد حصل على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، وإن ثبت هذا سوف يتم إلغاء الحجز. أن يكون المتقدم يتمتع بالجنسية المصرية. أن يستخدم الوحدة السكنية في الأغراض السكنية فقط، وهذا ما تم الإتفاق عليه في التعاقد.

خطوات حجز الوحدات السكنية

أما عن الخطوات الأولى لحجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة فهي كالتالي:

الدخول عبر الرابط الخاص بنك الإسكان والتعمير . قراءة الشروط بشكل جيد ومن الممكن طباعة الشروط. إنشاء حساب على الموقع، وذلك عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل. سوف يقوم الموقع بإرسال الرقم السري على الموبايل. يتم الدخول على الموقع من خلال رقم المرور المرسل من الموقع. أن يستكمل العميل البيانات الخاصة به الإستمارة الموجودة على الموقع. أن يقوم العميل بتحميل صور بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة وجه وظهر على الموقع. سوف يظهر لك رقم الاستمارة، ويعد هذا هو رقم الحساب الخاص بك الذي سوف تقوم بتحويل مبلغ الحجز عليه. قيمة المبلغ المطلوب هو 100.000 ألف جنيهاً، هذا بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه سوف يتم إرسال رسالة تؤكد وصول التحويل وذلك خلال 24 ساعة من عملية التحويل.

وسوف تتم المراجعة الداخلية ببنك الإسكان والتعمير من الموافق السبت 1-8-2018 وحتى 11-8-2018.

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