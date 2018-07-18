انقطاع مياه الشرب عن 7 مناطق في الجيزة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظة الجيزة ، توقف محطة مياه الجيزة عن العمل ، ما يترتب عليه ، انقطاع المياه عن مناطق « بين السرايات ، شارع جامعة القاهرة ، شارع مراد ، ميدان الجيزة ، حي الدقي ، حي العجوزة ، وشارع النيل في حدود الدقي والعجوزة » .

وفي بيان صحفي عنها ، ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، موعد انقطاع مياه ، موضحة أن الموعد ، سوف يكون اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ، من مساء يوم الجمعة المقبل ، الموافق 20 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة السادسة ، من صباح اليوم التالي ، الموافق 21 يوليو من العام الحالي 2018 ، ولمدة 6 ساعات .

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ولفت الشركة في بيانها ، إلى أن سبب انقطاع المياه ، هو عمل شركة المقاولون العرب ، في تحويل خطوط المياه ، المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة ، في شارع مراد ، فضلا عن استكمال تحويل ، خط 600 ملليمتر ، المتقاطع مع الأعمال في شارع الجيزة .

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المواطنين ، وأصحاب المخابز ، والمستشفيات ، تدبير احتياجاتهم من المياه ، خلال تلك الفترة ، موضحة أنها سوف توفر سيارات مياه متنقلة ، صالحة للشرب ، في المناطق المتأثرة ، وفي حال وجود شكوى ، على المتضرر ، الاتصال بالخط الساخن 125 .