«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

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تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، بداية من يوم الجمعة المقبل ، يصاحبه كذلك ، انخفاضا في نسبة الرطوبة ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال .

وفي مداخلة هاتفية ، لقناة «إكسترا نيوز» ، قال الدكتور أحمد عبد العال ، إن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو. تساهم في الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، موضحا أن منخفض الهند الموسمي ، هو السبب الرئيسي ، في ارتفاع درجات الحرارة ، والرطوبة ، على حد سواء .

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وبشأن الشبورة المائية ، أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن ارتفاع نسب الرطوبة ، يؤدي إلى تكون الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح الباكر ، لكن الشبورة تكون خفيفة ، على بعض الطرق ، بداية من يوم الجمعة المقبل ، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة .