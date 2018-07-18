«الكهرباء» تعلن موعد الزيادة الجديدة في أسعار الاستهلاك

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أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمد شاكر ، أن الوزارة لن تقر أي زيادة جديدة ، في أسعار الكهرباء ، خلال العام الحالي 2018 ، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ، تسير وفق جدول زمني محدد ، في بداية شهر يوليو من كل عام ، لمدة 5 سنوات ، مر منها 3 سنوات ، وبقيت سنتين .

وفي تصريحات صحفية عنه ، على هامش اجتماع مجلس الوزراء ، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أنه تم تركيب 5.7 مليون عداد مسبوق الدفع ، وزاد : « تغيير جميع العدادات القديمة ، ليس متاحا خلال 4 سنوات » .

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وأوضح الدكتور محمد شاكر ، أنه بمجرد الإعلان عن العدادات مسبوقة الدفع ، « الكارت » ، كان المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق ، والمهندس مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء الحالي ، أول من بادرا بتركيب هذه العدادات .