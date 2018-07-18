«الكهرباء»: نستعد لتركيب 250 ألف عداد ذكي

Advertisements

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمد شاكر ، إن الوزارة أعدت استراتيجية ، لتركيب عدادات مسبوقة الدفع ، تعمل بـ« الكارت المشحون » ، موضحا أن الوزارة ، أعدت كذلك مشروعا ، لتركيب 250 ألف عداد ذكي ، لتلافي مشكلات العدادات الحالية .

وفي تصريحات صحفية عنه ، في مجلس الوزراء ، أوضح الدكتور محمد شاكر ، أن الوزارة انتهت من تركيب. من 1 إلى 1.5 مليون عداد سنويا .

Advertisements

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمة للمواطن ، ومن المتوقع إدخال 6 آلاف كيلو متر على الموجود ، ما يعد نقلة نوعية ، لتحسين مستوى الخدمة ، التي تقدمها الوزارة .

وزاد الدكتور محمد شاكر ، قائلا : « لا ندعي أن الخدمة ، وصلت إلى 100% ، لكن نعمل حاليا ، على تحسين الشبكات ، من أجل الوصول إلى خدمة أفضل » .