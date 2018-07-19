تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس 19 يوليو 2018

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس 19 يوليو 2018
مرور

ظهرت كثافات مرورية متوسطة ، صباح اليوم الخميس ، في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة ، خلال ساعات الذروة الصباحية ، وذلك بسبب زيادة الأحمال ، أعلى الطرق الدائرية والكباري ، والمحاور الرئيسية ، وبالتزامن كذلك مع دخول الموظفين ، إلى أماكن عملهم .

وشهد أعلى الطريق الدائري ، في منطقة السلام ، وداخل النفق ، كثافات مرورية أمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة ، وذلك عبر الطريق الزراعي ، والأمر ذاته ، أمام القادم من المنيب ، وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي ، أمام القادم من المعادي ، حتى مناطق الجيزة ، والأمر ذاته ، في مناطق التجمع الخامس ، والمتجه إلى البساتين ، وزهراء المعادي .

وأيضا ، شهد الطريق الدائري ، في نزلة شارع البحر الأعظم ، وصولا إلى منطقة الدقي ، حتى ميدان الجلاء ، تباطؤ في حركة السيارات ، إضافة إلى بعض الكثافات المرورية ، أعلى دائري المريوطية ، من الطريق الصحراوي ، حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي ، حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية .

وشهد محور صفط اللبن ، من الطريق الدائري ، وصولا إلى شارع السودان ، ظهور كثافات مرورية ، والأمر ذاته ، في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة ، وصولا إلى إشارة بين السرايات ، وشارع النيل السياحي ، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، بينما شهد محور عرابي ، ظهور كثافات متوسطة ، أمام المتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين .

أما حركة السيارات في محور صلاح سالم ، فشهدت كثافات مرورية ، من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى نفق الأزهر ، بينما شهدت منطقة الأزهر والجمالية ، كثافات مرورية ، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو ، في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، حتى حي المهندسين .

أعلى طريق الأوتوستراد ، شهد كثافات مرورية ، أمام القادم من مناطق حلوان ، حتى حي المعادي والمقطم ، كما ظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين ، وصولا إلى 15 مايو ، وذلك بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل ، وظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى شارع عباس العقاد .

كما ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الدائري في المرج ، من نفق السلام ، حتى الطريق الزراعي ، ومنه إلى الأقاليم ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في شارعي صلاح سالم والطيران ، قرب مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء .

كوبري أكتوبر ، شهد ظهور كثافات مرورية ، أمام القادم من الجيزة ، حتى مناطق وسط البلد ، بينما ظهرت كثافات أخرى ، في الاتجاه العكسي ، وذلك بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته ، من ميدان التحرير ، حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر ، وصولا إلى المنصة ، بينما ظهرت كثافات متحركة ، في شارعي عباس العقاد والطيران ، وميدان رابعة العدوية ، وصولا إلى الطريق الدائري .

وشهد نفق الأزهر ، تباطؤ في حركة المرور ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى ميدان الأوبرا ، والعكس ، والأمر ذاته ، أعلى كوبري أكتوبر ، للقادم من رمسيس وغمرة ، حتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة ، حتى القاهرة ، والعكس ، بينما ظهرت كثافات متحركة ، في المسطح الأرضي وشارع رمسيس ، وصولا إلى أحياء غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد .

كما ظهرت كثافات مرورية ، على كورنيش النيل ، من حي المعادي ، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، ومن منطقة أثر النبي ، حتى شارع قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع رمسيس. وصولا إلى حي العباسية ، وفي محور النصر. حتى المنصة ، وفي شارعي عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين ، وبينها ، « التحرير ، روكسي ، ورابعة العدوية » .

أما شارع الهرم ، فشهد ظهور كثافات مرورية ، في منطقة مشعل ، وكثافات أخرى ، من شارع العشرين ، حتى حي الطالبية ، وظهرت كثافات مرورية أيضا ، في شارع فيصل بمنطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، بينما ظهرت كثافات أخرى ، في شارع السودان ، حتى جامعة القاهرة ، وميدان النهضة ، وصولا لمناطق بولاق وإمبابة .

وشهد ميدان مصطفى محمود ، وشارع جامعة الدول العربية ، وشارع السودان ، كثافات مرورية قرب محطة مترو جامعة القاهرة ، بداية من نزلة كوبري فيصل ، حتى شارع التحرير ، حيث ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الجامعة ، وانتقل رجال المرور ، لسحب الكثافات من أعلى الطرق .

وكذلك ، شهدت حركة السيارات ، أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، من قرية سنديون حتى قلما ، كثافات مرورية ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وللمتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة ، أعلى محور 26 يوليو ، من ميدان لبنان ، وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد ، حتى ميدان لبنان .