9 محاور لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

من جانبها ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، عن 9 محاور جديدة ، خاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة ، تبلغ مليار و800 ألف جنيه .

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يرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، المحاور التي حددتها وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهي كالتالي :

1. تشكل اللجان الوزارية ، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ، بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل .

2. تشكل لجنة مشرفة ، على تطبيق المنظومة الجديدة ، للتأمين الصحي الشامل للمواطنين .

3. تشكل الهيئات الثلاث ، لإدارة منظومة وإنشاء نظم العمل والحوكمة .

4. رفع كفاءة المستشفيات والوحدات ، والمراكز الصحية ، وتجهيزها بشكل كامل .

5. إنشاء نظم الميكنة ، والربط بين جهات تقديم الخدمة كافة .

6. توفير الموارد البشرية ، وتدريبها وفقا للاحتياج .

7. تأهيل المستشفيات ، والوحدات ، والمراكز ، من أجل الاعتماد وفقا للمعايير .

8. تنظيم حملات ترويجية ، في المشروع الجديد ، وكيفية الحصول على خدماته .

9. عمل كروت ذكية ، تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات .