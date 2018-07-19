6 مستشفيات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .
ويرصد موقع « مصر 365 » ، قائمة المستشفيات ، التي اختارتها وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل ، في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد ، في الفترة المقبلة ، والمستشفيات كالتالي :
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1 .مستشفى بور سعيد العام .
2. مستشفى بور فؤاد العام .
3. مستشفى الزهور .
4. مستشفى التضامنر.
5. مستشفى النصر التخصصي الأطفال .
6. مستشفى المصح البحري للنساء والتوليد .
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