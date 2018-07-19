6 معلومات عن آلية صرف الأدوية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 6 معلومات ، عن آليات صرف الأدوية ، للمرضى الذين يخضعون ، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ، وهي كالتالي :

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1. تصرف الأدوية ، والعلاج الدوائي ، والكيميائي ، لجميع الأمراض ، بما فيها المزمنة .

2. تلتزم هيئة التأمين الصحي ، بصرف الأدوية للمريض ، طوال فترة العلاج ، وحتى تمام شفائه .

3. تتولى اللجان العلمية المتخصصة ، في الهيئة العامة للتأمين الصحي ، تحديد المجموعات الدوائية ، أو أصناف الأدوية ، التي يحصل عليها المريض .

4. يصرف الدواء للمرضى ، بالاسم العلمي أو التجاري ، وذلك بناء على تذكرة طبية ، يحررها الطبيب المعالج .

5. لا يصرف الدواء ، إلا بعد توقيعه من الطبيب ، يدويا ، وأن يكون مختوما كذلك ، بشعار الهيئة .

6. تصرف الأدوية من صيدلية العيادة ، أو من صيدلية القسم الداخلي ، أو أي من الصيدليات المتعاقدة ، بحسب الأحوال .