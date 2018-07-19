توصيات هامة بخصوص وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان

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قال مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة الدكتور “أحمد ناقد” “أنه لا يجب الانسياق والاستجابة للشائعات التي يطلقها أعداء الدولة المصرية”.

وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركته في “ندوة” قد تم إطلاق فاعليتها تحت مسمى “الزيادة السكانية والتنمية” والتي عقدت في وزارة التنمية المحلية، وقد حضرت فعاليات الندوة استشاري الصحة الإنجابية الدكتورة راندة فخر الدين.

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وقد طالب الدكتور أحمد ناقد “بضرورة فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، لتكون تابعة إلى مجلس الوزراء المصري أو تكون تابعة إلى رئاسة الجمهورية”.

وأوضح “أن من بين توصيات الندوة ضرورة مراجعة منظومة الرائدات الريفية القائمة على التوعية، وكذلك ضمان وصول الخدمات الحكومية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر”.

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