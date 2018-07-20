3 قرارات جديدة من وزارة التموين لاضافة المواليد على البطاقات …تعرف عليها

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إضافة المواليد على البطاقة، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التموين أن الوزارة قد عقدت اجتماع مع مديري مديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية صباح يوم الخميس الموافق 19 يوليو 2018، وذلك بشأن الاستعدادات لقرار إضافة المواليد الجدد والطرق التي سوف تضعها الوزارة لإضافة المواليد سواء أكانت من داخل مكاتب التموين أم بالتسجيل الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى مناقشة أهم الشروط التي سوف تتم على أساسها إضافة المواليد الجدد على البطاقات.

وأضاف المصدر أن الإجتماع قد نتج عنه عدة قرارات وهي كالآتي:

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الإرتقاء بكفاءة جميع الخدمات المقدمة بمكاتب التموين، بالإضافة إلى ربط جميع مكاتب الجمهورية والمديريات إلكترونياً بوزارة التموين خلال 6 أسابيع فقط.

تحديد عدد من المكاتب لإضافة المواليد الجدد، ومن المفترض أن يتم إختيار المكاتب من قبل مديري مديريات التموين.

إتاحة إضافة المواليد للبطاقات السارية فقط، ولن يلتفت لأي إضافات بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الإجتماعي إلا بعد أن يتم تسليم البطاقة الذكية وتفعيلها.

وأشار المصدر أنه من المقرر أن يجتمع وزير التموين مع مديري المديريات مرة أخرى وذلك حتى يتم تحديد طرق التنفيذ لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وجدير بالذكر فقد أكد الدكتور “على المصيلحى” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر فتح باب التقدم لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك في الفترة من 1 أغسطس القادم وسوف يستمر التقديم لمدة 3 أشهر على أن ينتهي التقديم في 30 أكتوبر 2018.

وأضاف “المصيلحي” أن الوزارة سوف تعلن عن ضوابط ومعايير إضافة المواليد خلال الأيام المقبلة وسوف يكون هذا من خلال قرار وزارى معتمد ، وسوف يتم تحديد الأعمار وطريقة التقديم.

هذا وقد أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء عن فتح إضافة المواليد وذلك أثناء إعلان بيان الحكومة أمام مجلس النواب في الأسابيع الماضية.

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