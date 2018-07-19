10 معلومات عن الخدمات الطبية التي يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، المقرر تطبيق أولى مراحله ، في محافظة بور سعيد ، تضمن حزمة من الخدمات الصحية ، تقدم إلى المرضى ، في مقابل سداد الاشتراكات المقررة ، بشكل دوري .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، 10 معلومات عن حزم الخدمات الطبية ، التي تقدم للمرضى ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهي كالتالي :

1. الكشف والعلاج ، بما في ذلك الأسنان ، والأمراض المزمنة ، ومضاعفاتها .

2. الرعاية الطبية المنزلية .

3. الفحوص الطبية والمعملية اللازمة ، وذلك بجميع أنواعها .

4. الخدمات التأهيلية ، والعلاج الطبيعي ، والأجهزة التعويضية .

5. الرعاية الصحية الخاصة بالحمل والولادة ، والأطفال حديثي الولادة ، والرضع ، والأطفال ، قبل السن المدرسي .

6. الرعاية الصحية لطلاب المدارس ، والمعاقين ، وذوي الاحتياجات الخاصة .

7. العلاج والإقامة ، داخل المستشفى ، أو المصحة ، أو المركز الطبي المتخصص .

8. العلاج السريري ، داخل الأقسام الطبية المختلفة ، في المستشفيات ، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية ، وأنواع العلاج الأخرى .

9. التوصية بالإجازة المرضية للمصاب .

10. تقرير شهادات العجز ، الناتج عن الإصابة ، أو المرض المهني .