10 معلومات عن الخدمات الطبية التي يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل

منذ 37 دقيقة أخبار مصر
10 معلومات عن الخدمات الطبية التي يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل
هالة زايد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، المقرر تطبيق أولى مراحله ، في محافظة بور سعيد ، تضمن حزمة من الخدمات الصحية ، تقدم إلى المرضى ، في مقابل سداد الاشتراكات المقررة ، بشكل دوري .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 10 معلومات عن حزم الخدمات الطبية ، التي تقدم للمرضى ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهي كالتالي :

1. الكشف والعلاج ، بما في ذلك الأسنان ، والأمراض المزمنة ، ومضاعفاتها .

2. الرعاية الطبية المنزلية .

3. الفحوص الطبية والمعملية اللازمة ، وذلك بجميع أنواعها .

4. الخدمات التأهيلية ، والعلاج الطبيعي ، والأجهزة التعويضية .

5. الرعاية الصحية الخاصة بالحمل والولادة ، والأطفال حديثي الولادة ، والرضع ، والأطفال ، قبل السن المدرسي .

6. الرعاية الصحية لطلاب المدارس ، والمعاقين ، وذوي الاحتياجات الخاصة .

7. العلاج والإقامة ، داخل المستشفى ، أو المصحة ، أو المركز الطبي المتخصص .

8. العلاج السريري ، داخل الأقسام الطبية المختلفة ، في المستشفيات ، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية ، وأنواع العلاج الأخرى .

9. التوصية بالإجازة المرضية للمصاب .

10. تقرير شهادات العجز ، الناتج عن الإصابة ، أو المرض المهني .