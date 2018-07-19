7 قوانين ناقشتها «اقتصادية النواب» في دور الانعقاد الثاني.. تعرف عليها

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بعد أيام قليلة ، يبدأ مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، دور الانعقاد الثالث له ، وفي نهاية كل دور انعقاد ، تعلن اللجان النوعية في مجلس النواب ، أهم التشريعات والاتفاقيات ، التي ناقشتها طوال دور الانعقاد ، وأعدت تقريرا بشأنها .

لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، والتي يرأسها النائب عمرو غلاب ، انتهت من مناقشة 7 قوانين ، كما أعدت كذلك تقارير بشأنها ، يرصدها موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي :

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1. أعدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، تقريرا عن مشروع قانون ، مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ، رقم 121 لسنة 1982 ، في شأن سجل المستوردين .

2. أعدت اللجنة كذلك ، تقريرا عن مشروع قانون ، مقدم من الحكومة ، بشأن إصدار قانون الاستثمار .

3. أعدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، تقريرها بشأن مشروع قانون ، مقدم من الحكومة ، خاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

4. أعدت اللجنة الاقتصادية ،تقريرها عن مشروع قانون ، مقدم من النائب عمرو غلاب ، و60 عضوا آخرين ، خاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 121 لسنة 1982 ، في شأن سجل المستوردين .

5. تعديل قانون سوق رأس المال .

6. أعدت اللجنة تقريرها ، بشأن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد .

7. أعدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، تقريرها بشأن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم .