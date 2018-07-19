الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية

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قال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات ، الدكتور عمرو مدكور ، إن مكاتب التموين ، تفتح أبوابها أمام المواطنين ، لتلقي طلباتهم ، بشأن استخراج بطاقات بدل تالف ، أو فاقد ، أو بطاقات الفصل الاجتماعي ، فضلا عن تحويل بطاقة ، من محافظة إلى أخرى ، فضلا عن طلبات استخراج بطاقات جديدة ، ممن لا يمتلكون بطاقات تموينية ، وذلك وفقا لضوابط قرار ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي .

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف المستشار عمرو مدكور ، أن المواطن الذي يريد استخراج بطاقة بدل تالف ، أو فاقد ، فعليه أن يتجه ، إلى أي مكتب تموين ، في المحافظة التي يتبعها ، ومعه بطاقة الرقم القومي ، وحوالة بريدية بقيمة 20 جنيها ، إضافة إلى رقم هاتف محمول ، مسجل باسمه ، أو باسم أحد الأفراد المستفيدين من البطاقة ، كما أن بطاقة الفصل الاجتماعي ، لا تتطلب حوالة بريدية .

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وزاد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات ، قائلا إن الفئات المستثناة من استخراج بطاقات جديدة لهم ، في الوقت الحالي ، وفقا للقرار الوزاري ، لا يستلزم لهم ، التقدم بحوالة بريدية ، حيث يتم إصدار بطاقات لهم ، دون سداد أي رسوم ، وهما العاملين في القطاع العام ، شرط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم لاستخراج بطاقة تموينية ، عن 1500 جنيه ، وأصحاب المعاشات ، الذين لا يزيد دخلهم الشهري ، عن 1200جنيه ، وكذلك استخراج بطاقات تموينية ، لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي ، وتكافل وكرامة ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وعمال التراحيل ، والعمالة الموسمية ، والعاملون في الزراعة ، والباعة الجائلون ، والسائقون ، والمعنيون ، والحرفيون ، من أصحاب الأعمال الحرة ، من أصحاب الدخول الضئيلة ، والعاطلون ، والحاصلون على مؤهلات دراسية دون عمل ، وذلك بموجب بحث اجتماعي ، لا يزيد فيه دخل الشخص ، عن 800 جنيه ، والقصر ممن ليس لهم عائدا ، أو دخل ثابت ، نظرا لوفاة الوالدين .