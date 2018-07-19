الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية

منذ 21 دقيقة أخبار مصر
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية
إلى أين وصلت الأزمة بين البقالين ووزارة المالية بخصوص حافز البطاقات التموينية؟

قال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات ، الدكتور عمرو مدكور ، إن مكاتب التموين ، تفتح أبوابها أمام المواطنين ، لتلقي طلباتهم ، بشأن استخراج بطاقات بدل تالف ، أو فاقد ، أو بطاقات الفصل الاجتماعي ، فضلا عن تحويل بطاقة ، من محافظة إلى أخرى ، فضلا عن طلبات استخراج بطاقات جديدة ، ممن لا يمتلكون بطاقات تموينية ، وذلك وفقا لضوابط قرار ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي .

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف المستشار عمرو مدكور ، أن المواطن الذي يريد استخراج بطاقة بدل تالف ، أو فاقد ، فعليه أن يتجه ، إلى أي مكتب تموين ، في المحافظة التي يتبعها ، ومعه بطاقة الرقم القومي ، وحوالة بريدية بقيمة 20 جنيها ، إضافة إلى رقم هاتف محمول ، مسجل باسمه ، أو باسم أحد الأفراد المستفيدين من البطاقة ، كما أن بطاقة الفصل الاجتماعي ، لا تتطلب حوالة بريدية .

وزاد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات ، قائلا إن الفئات المستثناة من استخراج بطاقات جديدة لهم ، في الوقت الحالي ، وفقا للقرار الوزاري ، لا يستلزم لهم ، التقدم بحوالة بريدية ، حيث يتم إصدار بطاقات لهم ، دون سداد أي رسوم ، وهما العاملين في القطاع العام ، شرط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم لاستخراج بطاقة تموينية ، عن 1500 جنيه ، وأصحاب المعاشات ، الذين لا يزيد دخلهم الشهري ، عن 1200جنيه ، وكذلك استخراج بطاقات تموينية ، لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي ، وتكافل وكرامة ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وعمال التراحيل ، والعمالة الموسمية ، والعاملون في الزراعة ، والباعة الجائلون ، والسائقون ، والمعنيون ، والحرفيون ، من أصحاب الأعمال الحرة ، من أصحاب الدخول الضئيلة ، والعاطلون ، والحاصلون على مؤهلات دراسية دون عمل ، وذلك بموجب بحث اجتماعي ، لا يزيد فيه دخل الشخص ، عن 800 جنيه ، والقصر ممن ليس لهم عائدا ، أو دخل ثابت ، نظرا لوفاة الوالدين .