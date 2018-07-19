وزير النقل لـ«المواطنين»: نعدكم بنقلة نوعية في السكك الحديدية بنهاية 2019

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أجرى وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، زيارة تفقدية إلى محطة مصر ، في رمسيس ، وذلك بصورة مفاجئة ، تابع خلالها ، انتظام جداول تشغيل الرحلات ، فضلا وليس متابعة الخدمات ، التي تقدم للمواطنين ، من ركاب السكة الحديد .

وخلال جولته التفقدية ، في محطة مصر ، التقى وزير النقل والمواصلات ، الركاب في المحطة ، حيث أكد لهم ، أن المواطن سوف يرى نقلة نوعية كبيرة ، في مستوى منظومة السكك الحديدية ، قبل نهاية العام المقبل 2019 .

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وأضاف المهندس هشام عرفات ، أن وزارة النقل والمواصلات ، سوف تبدأ التوريد الخاص ، بـ100 جرار حديث ( GE ) ، وذلك بتكلفة 11.5 مليار جنيه ، شاملة تأهيل 81 جرار ، وتوفير قطع الغيار لـ181 جرار ، فضلا عن بداية توريد ، الـ100 جرار الأخرى ، التي تم الحصول على تمويلها ، من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار ، وذلك بتكلفة قدرها 5.8 مليار جنيه ، إضافة إلى بداية توريد عربات ، صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب ، وذلك بتكلفة تقديرية ، تبلغ نحو 20 مليار جنيه ، في صفقة هي الأضخم ، في تاريخ السكك الحديدية .

وزاد وزير النقل والمواصلات ، أنه قبل نهاية العام المقبل 2019 ، سوف تظهر بداية نتائج ، مشروع تطوير 1089 كيلو مترا ، وذلك بتكلفة 17 مليار جنيه ، حيث تظهر النتائج ، بداية من خط « القاهرة / الإسكندرية » ، بجعلها إشارات كهربائية ، وفق أحدث النظم العالمية ، فضلا عن استكمال مشروعات ، تجديد البنية الأساسية ، واستكمال مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات .

وفي بداية جولته المفاجئة ، تفقد المهندس هشام عرفات ، أرصفة المحطة ، وشبابيك حجز التذاكر. كما اطمئن على توافر التذاكر ، سواء عن طريق منافذ التذاكر داخل المحطة ، أو عن طريق الحجز الإبكتروني ، كما تفقد كذلك ، القطار رقم 988 ، المتجه من القاهرة إلى أسوان ، والقطار رقم 927 مكيف ، « القاهرة / الإسكندرية » ، ومكاتب حجز عربات النوم ، ثم اتجه نحو محطة الشرق ، وتفقد أحد قطارات الدرجه العادية ، المتجه من القاهرة إلى المنصورة ، وهو القطار رقم 969 .

وخلال جولته ، وجه وزير النقل والمواصلات ، مسؤولي السكك الحديدية ، بالحفاظ على مواعيد خروج رحلات القطارات ، وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة ، قبل التأكد من الحالة الفنية للقطار .