جهاز مدينة الشيخ زايد لـ«سكانه»: ضعف المياه في 9 مناطق.. خزنوا مياه لسد احتياجاتكم

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ، المهندس مصطفى فهمي ، ضعف المياه في الحيين ، رقم 16 و 17 ، في مدينة الشيخ زايد ، والتوسعات الشمالية ، وضعفها كذلك ، في الأحياء من 7 حتى 12 ، في مدينة 6 أكتوبر ، وذلك ابتداء من ، الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة ، الموافق 20 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة السادسة ، من مساء يوم غد السبت ، الموافق 21 يوليو من العام الحالي 2018 ، ولمدة 24 ساعة .

وأرجع المهندس مصطفى فهمي ، سبب ضعف المياه في المناطق المذكورة أعلاه ، إلى إصلاح عطل ، في الخطوط الناقلة للمياه العكرة ، لمحطة المياه ، في الشيخ زايد ، موضحا في الوقت ذاته ، أن جهاز مدينة الشيخ زايد ، يناشد المواطنين ، تخزين المياه اللازمة ط لسد احتياجاتهم ، خلال فترة ضعف المياه .

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وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ، أن الجهاز يتلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي ، على مدار الـ24 ساعة ، عن طريق الخط الساخن 15100 ، الخاص بالمدن الجديدة .