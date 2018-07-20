ارتفاع مفاجئ في أسعار بيض الدواجن

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كشف رئيس شعبة الدواجن ، في الغرفة التجارية بالقاهرة ، الدكتور عبد العزيز السيد ، عن ارتفاع سعر كرتونة البيض ، وذلك بقيمة جنيه واحد ، حيث سجلت الكرتونة ، 31.50 جنيه ، تسليم مزرعة للبيض الأبيض ، على أن تصل إلى المستهلك ، بـ36 جنيها ، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر ، 33.5 جنيه ، تسليم مزرعة ، على أن تصل إلى المستهلك ، بـ38 جنيها .

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال الدكتور عبد العزيز السيد ، أن سعر كيلو الفراخ ، تسليم المزرعة ، ارتفع جنيها واحدا ، مسجلا 22 جنيها ، على أن تصل إلى المستهلك ، ما بين 26 حتى 27 جنيها ، بحسب المنطقة ، موضحا أن السوق ط بحاجة إلى مزيد من الانضباط ، خلال الفترة المقبلة .

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وأكد رئيس شعبة الدواجن ، في الغرفة التجارية بالقاهرة ، أن السوق بحاجة إلى عمل بورصة دواجن حقيقية ، حيث إن آليات تنفيذ بورصة دواجن حقيقية ، موجودة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وليس لدى المنتجين .

ولفت الدكتور عبد العزيز السيد ، إلى أنه في حال تفعيل بورصة الطيور ، فسوف يتم بشكل يومي ، نشر تكاليف الإنتاج ، وتوفير شبكة معلوماتية ، وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض .

وأوضح رئيس شعبة الدواجن ، في الغرفة التجارية بالقاهرة ، أن بورصة الدواجن تشمل كذلك ، بيانا بأسعار الأعلاف والبيض ، لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع ، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الفراخ ، إلى جانب أنها وسيلة أيضا ، لحصر المنتجين ، ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة ، وبالتنسيق مع الجهات كافة ، وليس بصورة منفردة من المنتجين .

وكانت أسعار الدواجن والبيض ، شهدت تراجعا في تعاملات أول أمس ، ما بين جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه ، بينما وصل سعر الكيلو للفراخ البيضاء ، تسليم مزرعة ، 21 جنيها ، على أن يصل إلى المستهلك ، بـ25 جنيها للكيلو ، وكذلك ، شهد سعر البيض ، ارتفاعا طفيفا في تعاملات أمس ، حيث سجلت كرتونة البيض للمستهلك ، 34 جنيها للبيض الأبيض ، و37 جنيها لكرتونة البيض الأحمر ، متوقعا انخفاضه خلال الأيام المقبلة ، وذلك حسب ما أكد الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن ، في غرفة القاهرة التجارية .