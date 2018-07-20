«السياحة» تحدد 9 ضوابط من أجل موسم سياحي ناجح.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة السياحة المصرية ، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ، أنها وضعت مجموعة من الضوابط ، بهدف الخروج بموسم حج ناجح ، وألزمت شركات السياحة بهذه الضوابط ، للحفاظ على حقوق 36 ألف حاج سياحي ، في سكن لائق ، ومواصلات مريحة .

وزارة السياحة شددت كذلك ، في ضوابطها ، على أنها لن تتهاون ، في تطبيق الضوابط والقواعد ، التي تنظم رحلات الحج ، في موسم 1439 هجريا ، مؤكدة أن الضوابط ، سوف يتم الالتزام بها من قبل الجميع هذا العام ، ولن تسمح الوزارة ، بأي استثناءات ، خاصة فيما يخص السكن ، حيث أرسلت وزارة السياحة ، بعثتها مبكرا ، كي تتيح للشركات ، اختيار سكن حجاجها ، بما يتناسب مع الضوابط والقواعد ، التي وضعتها وزارة السياحة .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، مجموعة الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة ، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ، من أجل الخروج بموسم حج ناجح ، وهي كالتالي :

1. ألا يقل موديل الباصات ، المستخدمة في الحج البري ، عن العام 2009 ، وأن تكون السيارة مرخصة سياحيا ، وأن تكون رخصة السائق والسيارة ، سارية حتى تاريخ عودة الرحلة .

2. يمنع استخدام السيارات ذات الطابقين ، حمولة 72 راكبا ، ويلزم ترك مقاعد خالية ، في حدود نسبة 10% ، من طاقة الأتوبيس ، بهدف استخدامها في الحالات الطارئة .

3. أن يكون السائق ، مسجلا في وزارة السياحة ، وأن يلتزم كذلك ، بعدم ارتكاب أي أعمال ، من شأنها تأخير وصول الرحلة ، في الموعد المحدد لها ، من دون سبب .

4. يلتزم السائق ، بعدم تحصيل أي إتاوات ، أو إكراميات ، تحت أي مسمى من الحجاج ، كما يلتزم كذلك ، بعدم ارتكاب أي أعمال ، من شأنها الإهمال في أثناء الرحلة ، وفي حال مخالفة هذه الواجبات ، والمهام ، فسوف يطبق عليه ، الجزاء القانوني في هذا الشأن .

5. فيما يتعلق بضوابط سكن الحجاج ، فإن لجان وزارة السياحة ، سوف تجري المعاينات اللازمة ، للسكن الذي تتقدم به الشركة ، بهدف التأكد من مطابقته للمواصفات المحددة سلفا .

6. عدم تسكين الحجاج في الميزانين ، أو دور الخدمات ، أو الأسطح ، ولن يعتد بغير التصنيف السعودي ، الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ، في المملكة العربية السعودية ، والخاص بتحديد مستوى الفنادق .

7. ضرورة توفير شاتل باص ، من وإلى الحرم المكي ، للفنادق الواقعة على بعد 1250 مترا ، وأن يكون السكن مرخصا .

8. إيواء سياحي على الأقل ، للمستويين البري والاقتصادي ، ويجوز التحسين على مسافة ، أكثر من 2500 متر ، داخل مكة ، وذلك شريطة معاينة اللجنة ، واعتمادها للسكن ، والتي تتماثل مع منطقة العزيزية .

9. أقصى مسافة مسموح التسكين بها ، في المدينة المنورة ، هي 800 متر ، من الحرم النبوي الشريف .