6 خدمات يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل لطلاب المدارس.. تعرف عليها

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، وضع طلاب المراحل التعليمية المختلفة ، داخل بؤرة اهتمامه ، حيث يقدم القانون الجديد ، حزمة من الخدمات الطبية للطلاب ، تكفل علاجهم من جميع الأمراض ، وذلك من دون سقف .

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“اليوم السابع” يقدم أهم الخدمات الطبية التى يحصل عليها الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم الخدمات الطبية ، التي يحصل عليها طلاب المراحل التعليمية المختلفة ، بحسب القانون الجديد ، وهي كالتالي :

1. الفحص الطبي الشامل ، عند أول التحاق للطالب بالتعليم .

2. الكشف الشامل عند بدء كل مرحلة تعليمية مختلفة .

3. الفحص الطبي النوعي للطالب ، وذلك بصفة دورية .

4-. التوصية بآجازة للمريض ، أو المصاب .

5. الكشف الطبي على الطلاب ، الذين يمارسون أنشطة رياضية مختلفة ، لتقرير مدى لياقتهم .

6. نشر الوعي الصحي بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة .