ماذا تتحمل الدولة عن غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الجديد؟

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

قانون التأمين الصحي الجديد ، حرص في مواده ، على التأكيد على تقديم خدمة طبية شاملة ، بأعلى معايير الجودة ، وذلك لغير القادرين ، كما نص كذلك ، على تحمل الدولة كامل اشتراكاتهم .

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التزامات الخزانة العامة ، عن غير القادرين في تحمل الدولة ، عن كل فرد من غير القادرين ، تتمثل في نسبة 5% ، من الحد الأدنى للأجور ، الذي أعلنته الحكومة من قبل ، على المستوى القومي .

تزداد القيمة التي تتحملها الخزانة العامة للدولة ، بنسبة تعادل 7% سنويا ، وذلك بما فيها ، الحد الأدنى من الأجور ، الذي أعلنته الحكومة من قبل ، على المستوى القومي .