4 آليات لعلاج الأجانب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، في محافظة بورسعيد ، وذلك بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه ، حيث ينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية ، وذلك بعد سداد الاشتراكات المقررة سلفا .

قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، وضع آليات محددة ، بشأن علاج الأجانب في مصر ، يرصدها موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي :

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1. تتولى هيئة التأمين الصحي الجديدة ، إعداد برنامج تأمين صحي ، يهدف لتغطية مواطني الدول الأجنبية .

2. البرنامج التأميني الجديد ، يشمل المقيمين للعمل ، أو الإقامة الدائمة ، أو اللاجئين ، أو الوافدين لفترات مؤقتة ، سواء كان وجودهم للسياحة ، أو لمهام العمل القصيرة ، أو للدراسة في مراحل التعليم المختلفة .

3. يحدد نظام التأمين الصحي الشامل ، مبالغ الاشتراكات ، وأماكن تقديم الخدمة ، كما يتم الاسترشاد ، بما يتمتع به المصريون المقيمون في الخارج ، من امتيازات ، أو خدمات تأمين صحي ، أو علاجي .

4. تنسق هيئة التأمين الصحي ، مع وزارات الخارجية ، والداخلية ، والسياحة ، والصحة والسكان ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج .