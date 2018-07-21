قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعاهد الفنية للقوات المسلحة إناث وذكور.. تعرف على الشروط ومواعيد سحب الملفات

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عقد مؤتمر صحفي من قبل اللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، وقد تم التصديق من قبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق “محمد زكي” عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين في المعاهد الفنية الصحية التابعة للقوات المسلحة.

ويتم قبول الإناث والذكور للدفعة الجديدة للمتطوعين بالمعاهد الفنية التابعة إلى القوات المسلحة المصرية بشرط حصولهم على “الشهادة التعليم الثانوي العام لشعبة علمي علوم، والحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة علمي” من خريجي العام السابق 2017، والعام الجاري 2018.

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وقد تقرر أن تكون المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة للدفعة الجديدة لفئة الذكور في المعهد الصحي التابع للقوات المسلحة القائم في منطقة حوش عيسى، وللإناث المعهد الصحي القائم في أحمد جلال.

شروط قبول المتطوعين للمعاهد الصحية بالقوات المسلحة للذكور والإناث

ألا يقل مجموع الطلاب من الجنسين عن ستين في المئة، ولا يقل مجموعة اللغة الإنجليزية عن سبعين في المئة.

ألا يثقل سن المتقدم عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عند واحد والعشرين عاماً في أول شهر أكتوبر القادم لعام 2018.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية، ولأبوين مصريين وغير مجنسين.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب أو الطالبة غير متزوج ولا يسمح له بالزواج إلا بعد التخرج من المعهد الفني التابع للقوات المسلحة.

أن يجتاز المتقدم للاختبارات المحددة سواء كانت اختبارات نفسية أو طبية أو اختبارات اللياقة البدنية، وكشف الهيئة، والتحاليل الطبية,

أل يكون قد سبق للمتقدم الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم رفضه، كما يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته البدنية فور الإعلان عن النتيجة الطبية النهائية.

مميزات الالتحاق بالمعاهد الفنية التابعة للقوات المسلحة

مدة الدراسة بالمعاهد الفنية التابعة للقوات المسلحة سنتين، ويحصل الخريج بعدها على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة ويتدرج بعدها في الترقيات.

مناهج الدراسة هي نفس مناهج المعاهد الصحية المناظرة بوزارة التعليم العالي.

يتم إرسال الخريج بعد الدراسة إلى بعثات داخلية وخارجية في فروع التمريض المختلفة.

يحصل المتطوع على جميع الخدمات و الامتيازات التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة تبعاً للقوانين.

مواعيد واماكن سحب ملفات التقديم في المعاهد الصحية بالقوات المسلحة

ويتم سحب الملفات من المناطق التالية:

المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمكرز الطبي العالمي.

المدرسة الثانوية العسكرية لإناث الإسكندرية.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج.

المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحد جلال.

يبدأ سحب الملفات من الأول من شهر يوليو السابق وحتى الثامن عشر من شهر أغسطس القادم لعام 2018، ويتم تقدم الملفات اعتباراً من الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وحتى السادس والعشرين من شهر أغسطس القادم، في مقر “المدرسة العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة”، وللإناث في “المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى”.

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