رئيس الوزارء يعلن أسعار بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجاري

Advertisements

أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، قرارًا وزاريًا ينص على تحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي.

ونشرت الجريدة الرسمية، الأسعار الجديدة، على أن يكون الاستخدام من صفر حتى 30 مترا مكعبا بـ 175 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا بـ250 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 60 مترا مكعبًا بـ300 قرش للمتر المكعب.

Advertisements

ووفقا للقرار، يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل. وجاء القرار على النحو التالى:-

إقرأ أيضاً .. تفاصيل وشروط التقديم على الغاز الطبيعي في أوسيم بالجيزة