12 معلومة عن تنفيذ مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين».. تكلفته 70 مليار جنيه

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انتهت اللجنة الوزارية ، التي تشكلت من وزراتي النقل والإسكان ، من تعديلات مشروع القطار السريع « العين السخنة – العلمين » ، وطرحه في مناقصة محدودة ، أمام الشركات المؤهلة فنيا لتنفيذه .

موقع « مصر 365 » ، يقدم لقرائه 12 معلومة ، عن كل ما يسعى القارئ لمعرفته ، عن مشروع القطار السريع « العين السخنة – العلمين » ، وهي كالتالي :

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1. يمتد المشروع من العين السخنة حتى العلمين ، كما يربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية .

2. يبلغ طول المشروع 498 كيلو مترا .

3. تصل التكلفة التقديرية للمشروع ، إلى 70 مليار جنيه .

4. اللجنة الوزارية التي تشكلت ، من وزارتي النقل والإسكان ، تسعى إلى تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة ، بدلا من تقسيمه إلى 3 مراحل .

5. حددت اللجنة الوزارية خلال طرحها ، تنفيذ المشروعات أمام الشركات العالمية ، و تنفيذه على مرحلة واحدة أو مرحلتين على أقصى تقدير ، على أن تكون الأولوية في تقييم العروض ، للمرحلة الواحدة .

6. تم تأهيل 10 تحالفات عالمية ، خلال المرحلة الأولى من الطرح ، لتنفيذ مشروع القطار السريع « العين السخنة – العلمين » .

7. تم الإعلان عن المرحلة الثانية من الطرح ، أمام الشركات التي تم تأهيلها فنيا ، في المرحلة الأولى من الطرح .

8. يتم تنفيذ المشروع ، على 30 شهرا من تاريخ التعاقد .

9. من المتوقع أن تستغرق فترة استقبال العروض الفنية والمالية ، من الشركات المشاركة في المرحلة الثانية من الطرح ، وتقييمها ، وتحديد الشركة الفائزة خلال 9 أشهر .

10. يتم تمويل تكلفة المشروع ، عن طريق قرض حكومي ميسر ، تقدمه الشركة العالمية ، التي سوف تفوز بتنفيذ المشروع الجديد .

11. المشروع سوف يكون مخصصا ، لنقل الركاب والبضائع معا .

12ـ سوف يتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية ، لإدارة المشروع ، عقب انتهاء تنفيذه .