تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأحد ، الموافق 22 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، يكون شديد الحرارة ، على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية فخى الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الغربية ، وجنوب سيناء ، كما تنشط على خليج السويس .

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وفيما يخص حالة البحرين ، المتوسط والأحمر ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع ، أن تكون حالة البحرين ، المتوسط والأحمر ، معتدلة ، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، ما بين متر ونصف المتر ، إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، الموافق 22 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 26 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 30

السلوم 23 32

سيوة 26 38

بور سعيد 25 32

دمياط 25 32

العريش 23 34

رفح 23 34

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 38

رأس سدر 23 36

نخل 16 33

نويبع 24 33

طابا 22 32

سانت كاترين 16 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 22 36

أسيوط 25 36

سوهاج 25 37

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 26 39

أبو رماد 26 38

رأس حدربة 27 37

حلايب 27 37