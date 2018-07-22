«القوى العاملة»: غدا إجازة رسمية في القطاع الخاص بمناسبة ذكرى 23 يوليو

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وجهت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، منشورا إلى مديرياتها في محافظات الجمهورية كافة ، لمتابعة مكاتب العمل في المديريات المختلفة ، تنفيذ إجازة 23 يوليو ، للعاملين في القطاع الخاص ، داخل المنشآت والشركات ، التابعة لكل محافظة .

وفي بيان صحفي عنه ، قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، إن بعد غد الإثنين ، الموافق 23 يوليو ، سوف يكون إجازة للعاملين في القطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو ، كما أعرب كذلك ، عن خالص التهاني لعمال مصر ، بهذه المناسبة الكريمة .

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وأضاف وزير القوى العاملة في بيانه ، قائلا : « عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل ، للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي الأجر » .