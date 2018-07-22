تعرف على موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ، حمدي عبد العزيز ، إن الوزارة سوف تبدأ تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ، في بداية شهر أغسطس المقبل .

وفي مداخلة هاتفية ، في برنامج « على مسؤوليتي » ، المذاع على قناة « صدى البلد » ، مع الإعلامي أحمد موسى ، أضاف حمدي عبد العزيز ، أن أسعار الغاز بالنسبة لـ30 مترا ، سوف تصبح 1.75 قرش ، والزيادة على الشرائح كافة ، سوف تكون 75 قرشا ، حيث إن الشريحة الأولى ، هي الأعلى استهلاكا للغاز الطبيعي ، موضحا في الوقت ذاته ، أن الدولة لا زالت مستمرة ، في دعم أسطوانات الغاز المنزلية .

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وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة لا زالت تستورد كميات من الغاز المسال ، بهدف توفير احتياجات المستهلكين ، مؤكدا أن هناك تكاليف باهظة للغاز ، تتطلب زيادة سعره .

وأضاف حمدي عبد العزيز ، أنه « من صفر وحتى 30 مترا مكعبا ، سوف تكون التكلفة 175 قرشا للمتر ، وما يزيد عن 30 مترا مكعبا ، وحتى 60 مترا ، سوف تكون التكلفة ، بسعر 250 قرشا للمتر ، وما يزيد عن 60 مترا ، يصل سعره إلى 300 قرش للمتر الواحد » .