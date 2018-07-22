غدا.. «السجون» تفرج عن «غارمات» في ذكرى ثورة يوليو

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قال مصدر أمني ، إن قطاع مصلحة السجون ، قرر الإفراج عن أول دفعة من نزلاء السجون ، المفرج عنهم بعفو رئاسي ، بداية من صباح غدا الإثنين ، الموافق 23 يوليو 2018 ، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 334 لسنة 2018 ، الخاص بالعفو عن باقي العقوبة ، لبعض المحكوم عليهم بأحكام ، بمناسبة الذكرى الـ66 ، لثورة 23 يوليو .

وبحسب المصدر ، فمن بين المفرج عنهم ، غارمات ، حيث شكلت مصلحة السجون ، لجانا فنية لتحديد مستحقي العفو ، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعرضت الحالات على اللجان ، لفحصها ، وتحديد مستحقي العفو ، كما انضم إلى هذه اللجان ، ممثلين من عدة جهات ، أبرزها ، وزارة العدل ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان .

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اللجنة العليا في قطاع السجون ، اجتمعت برئاسة اللواء مصطفى شحاتة ، مساعد وزير الداخلية للسجون ، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطني ، والأمن العام ، والأموال العامة ، والمخدرات ، ولجنة من ضباط قطاع السجون ، ترأسها اللواء أشرف عز العرب ، مدير المباحث ، وتم فحص النزلاء ، الذين تنطبق عليهم شروط العفو ، وفقا للقوانين واللوائح ، والأحكام الواردة بقرار العفو ، من حيث حسن السير والسلوك ، وذلك بخلاف فترة العقوبة ، والالتزام بالتعلميات ولوائح السجون .