موعد سفر حجاج القرعة 1439 وأسعار تذاكر الحج وأماكن بيعها في مصر

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موعد سفر حجاج القرعة 1439، إلى جانب معرفة أسعار تذاكر الحج خلال عام 1439هـ من الموضوعات التي تشغل العديد من المصريين خلال الوقت الراهن، إلى مكان تطلع العديد من الحجاج إلى معرفة أماكن بيع تلك التذاكر.

وقد أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار “أحمد عادل” بخصوص موضوع سفر الحجاج حيث أكد أن الشركة خلال عام 1438 هـ سوف تقوم بنقل ما يقارب من خمسين ألف حاج من حجاج حج القرعة، وحج السياحة، وحج الجمعيات وأيضا حجاج الهيئات الحكومية المصرية.

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موعد سفر حجاج القرعة 1439

وقد أعلن الطيار “أحمد عادل” عن موعد سفر الحجاج إلى بيت الله الحرام حيث أكد قائلاً “أول رحلات الحج سوف تكون في يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 لحجاج القرعة، وسوف تقلع تلك الرحلة من مطار برج العرب القائمة في محافظة الإسكندرية ومنها إلى المدينة المنورة”.

وأضاف قائلاً “سوف تقلع رحلة من مطار القاهرة الدولية ومتجهة إلى جدة يوم الأول من شهر أغسطس لحجاج قرعة محافظة شمال وجنوب سيناء، لتكون بذلك هي أولى الرحلات المتوجهة من مطار القاهرة للمدينة المنورة يوم الثاني من شهر أغسطس القادم من أجل سفر حجاج قرعة محافظتي بورسعيد والجيزة”.

تذاكر سفر الحجاج

بالنسبة إلى مواعيد صرف تذاكر سفر الحجاج لعام 1439 هـ لحجاج “السياحة، والجمعيات والقرعة” فقد بدء صرف التذاكر من يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018، ويمكن للحجاج أن يبدأ في سحب التذاكر من منافذ شركة مصر للطيران والمعلن عنها.

أسعار تذاكر حج الطيران

تبدأ أسعار تذاكر حج القرعة من عشرة آلاف جنيه وثلاثمائة وخمسين جنيه للتذكرة.

سعر تذكرة الحج السياحي تبدأ من عشرة آلاف وستمائة جنيه وتصل إلى ستة عشر وأربعمائة جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة أن متوسط سعر صرف الريال السعودي بالنسبة إلى العملة المصرية “الجنيه” تقدر بحوالي 4,7464 جنيه، وسعر البيع يسجل حوالي 4,7731 جنيه.

وقد أعلن مصدر مسؤول قائلاً “أن جميع الشركات المنفذة لموسم الحج خلال عام 2018م/ 1439 هـ تتواجد في الوقت الراهن في المملكة العربية السعودية، من أجل التأكد من مطابقة مساكن الحجاج مع الضوابط التي حددتها وزارة السياحة المصرية والعمل على توثيق عقود السكن مع الجانب السعودي.

أماكن بيع تذاكر سفر الحجاج

بالنسبة إلى حجاج القرعة فسوف يكون مكان بيع تذاكر الحج في “مكاتب أكاديمية الشرطة” القائمة في العباسية.

بالنسبة إلى الحج السياحي والهيئات الحكومية يكون أماكن بيع تذاكر الحج في “مكتب مبيعات شبرا” القائمة في أبراج أغاخان.

بالنسبة إلى حجاج الجمعيات الأهلية فسوف يكون أماكن بيع تذاكر الحج في مقر وزارة التضامن الاجتماعي القائمة في العجوزة.

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