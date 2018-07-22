الصيادلة تعلن تصريحات هامة بخصوص تجارة وتوزيع الدواء

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أعلن المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة الدكتور “أحمد أبو دومة” قائلاً: أن نقابة الصيادلة سوف تعقد اجتماع بحضور اللجان النوعية من أجل بحث آخر المستجدات على الساحة المهنية والعمل على عرض خطط عمل النقابة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الاجتماع سوف يتم تفاصيل عرض مقترح مشروع إنشاء شركة صيادلة في الدولة المصرية من أجل تجارة وتوزيع الأدوية، وأوضح “أن الاجتماع سوف ينعقد في مقر اتحاد المهن الطبية القائمة في منطقة الأزبكية يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري 2018، في تمام الساعة الثانية ظهراً”.

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وأشار انه من المقرر أن يحضر فعاليات الاجتماع نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، ووكيل النقابة الدكتور مصطفى الوكيل، ورئيس لجنة الاستثمار في نقابة الصيادلة، إلى جانب حضور عدد من رؤساء اللجان في النقابة العامة إلى جانب حضور نقباء النقابات الفرعية في السبعة وعشرين محافظة.

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