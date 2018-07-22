حادث مروع.. وقع اليوم في مترو أنفاق المرج القديمة

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انتحر شاب اليوم أمام قطار مترو الأنفاق رقم 119، حيث فوجئ سائق قطار مترو الأنفاق أثناء دخوله إلى محطة مترو أنفاق المرج القديمة بقيام شاب بإلقاء نفسه أمام القطار مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وفور وقوع حادث تم إخطار نظار المحطة، وكذلك تم إخطار غرفة التحكم المركزي والشرطة ليتم انتقال جميع الجهات إلى مكان الحادث على الفور وتم استخراج جثه الشاب.

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وقد عادت حركة قطارات مترو الأنفاق لطبيعتها بعد تأخر في قطارات مترو الأنفاق لمدة عشرة دقائق، وقد انتقل مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الانفاق بمحطة المرج العميد “محمد الشربيني” من أجل معاينة الجثة.

وتبين أن الشاب الذي قام بإلقاء نفسه أمام مترو أنفاق المرج القديمة شاب يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً ولا يحمل أي مستندات أو أوراق تدل على شخصيته أو هويته.

وقد تم مراجعة كاميرات المراقبة في محطة مترو المرج القديمة، وتبين أن الشاب قد قام بإلقاء نفسه أمام قطار المترو، وتم نقل جثة الشاب إلى “مستشفى المرج” وتم خلال الوقت الراهن التحقيق في الحادث من قبل “النيابة العامة”.

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