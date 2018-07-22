ما هي عقوبة أداء «تحدي كيكي» في شوارع مصر؟

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علق الخبير المروري ، اللواء مجدي الشاهد ، على « تحدي كيكي » ، الذي انتشر بين رواد السوشيال ميديا ، قائلا إن كل من يجري « تحدي كيكي » ، يواجه غرامة مالية قدرها 100 وحتى 300 جنيه ، بحسب قانون المرور المصري .

وخلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي نشأت الديهي ، في برنامجه « بالورقة والقلم » ، المذاع عبر فضائية Ten ، اليوم الأحد ، قال اللواء مجدي الشاهد ، إنه وفقا لنص المادة 81 مكرر 2 ، في الفقرة ( أ ) ، فإن العقوبة الواقعة على كل قائد مركبة ، لا يغلق أبوابه متعمدا كاملا ، في أثناء السير على الطريق ، والقيادة دون السرعة المقررة ، يتم تغريمه من 100 وحتى 300 جنيه مصري ، لكن في حالة الإصابة ، أو الوفاة ، أو تلف مركبات ، تنقلب العقوبة إلى جنائية ، وتباشر النيابة العامة التحقيق بها .

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وحذر الخبير المروري ، كل من يحرف استيراد مثل هذه الظواهر السلبية ، لتخريب المجتمع ، ومنها ما أطلق عليه مؤخرا ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي « رقصة كيكي » ، آلتي أثارت جدلا واسعا في كثير من دول العالم مؤخرا ، بعد ظهور الكثير من مقاطع الفيديو ، لشخصيات عامة ، وهم يؤدون « تحدي كيكي » ، وتأثيرها سلبا على المجتمع المروري في مصر ، وأضاف : « اعتدنا أن نستورد من الخارج الظواهر الغريبة ، ويا ريت نكتفي منها ، أنا مش خايف من الرقصة دي ، لكن خايف من الإخوة أصحاب التخريب ، ومن تفشي التجربة ، وخروجها من الإطار الفردي إلى ظاهرة عامة بين المصريين ، والتي سوف تعطل الطرق المرورية ، وتجعلها أسوأ مما هي عليه » .