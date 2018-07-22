«حدائق القاهرة» تكشف حقيقة الحمار الوحشي بحديقة حيوانات الجيزة

Advertisements

قال مدير مشروع الحدائق المتخصصة في محافظة القاهرة ، اللواء محمد سلطان ، إن هناك بروتوكول تعاون مشترك ، بين إدارة مشروع الحدائق المتخصصة في القاهرة ، وحديقة الحيوان ، بشأن توريد الحيوانات إلى الحديقة الدولية ، وذلك ضمن خطة تقديم خدمات ترفيهية للزائرين ، وخطة تطوير الحديقة التراثية .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، نفى اللواء محمد سلطان ، الشائعات التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن الحمار الوحشي الموجود في حديقة الحيوان ، مؤكدا أن الحمار الوحشي ، الموجود في حديقة حيوانات الجيزة ، حقيقيا ، وليس بلديا كما ردد البعض ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

Advertisements

وأضاف مدير مشروع الحدائق المتخصصة ، في محافظة القاهرة ، قائلا إن « الحمار الوحشي حقيقي مش بلدي ، ومش مدهون ، الحيوانات ييتم العناية بها ، والكشف الدوري عليها » .

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا صورا لـ«حمار وحشي مخطط» ، في الحديقة الدولية ، وعلقوا على صوره ، قائلين إنه « حمار بلدي وحد رسم عليه » ، وهو الأمر الذي نفاه اليوم الأحد ، مدير مشروع الحدائق المتخصصة ، في محافظة القاهرة .