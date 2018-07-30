نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018.. الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية بشعبتى علمى علوم ورياضة

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 لطلاب شعبتى علمى علوم ورياضة، الكليات المتاحه في تنسيق المرحلة الثانية 2018 بحد أدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة، وبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 لطلاب شعبتى علمى علوم ورياضة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، للقبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك للشعب الثلاثة « علمي علوم ، علمي رياضة ، أدبي » .

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الكليات الخالية لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2018 «أدبي» من هنا.

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 و الكليات المتاحه في تنسيق المرحلة الثانية 2018، الأماكن الخالية في الشعبة العلمية ، الكليات المتاحة لعلمي علوم 2018 ، والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات ، وهي كالتالي :

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 علمى علوم ورياضة

طب بيطرى الإسكندرية 393.5.

طب بيطرى القاهرة 393.5.

طب بيطرى فرع الوادي الجديد 393.5.

كلية الطب البيطرى جامعة أسوان 393.5.

طب بيطرى بنها 393.5.

طب بيطرى جامعة السادات 393.

طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 393.

طب بيطرى فرع مطروح 392.8.

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف 392.5.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5.

هندسة القاهره 392.

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 391.7.

هندسة الاسماعيلية 391.5.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5.

هندسة دمياط 391.

تمريض طنطا 391.

هندسة بني سويف 391.

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 391.

إعلام القاهرة 390.5.

هندسة المنصورة 390.

تمريض دمنهور 390.

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس 390.

علوم دمنهور 389.5.

هندسة عين شمس 389.5.

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 389.

إعلام بنى سويف 388.5.

علوم سوهاج 388.5.

تمريض المنصورة 388.5.

ألسن عين شمس 388.

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388.

كلية الألسن بنى سويف 388.

كلية علوم الأرض ج بنى سويف 388.

علوم كفر الشيخ 387.5.

علوم الإسكندرية 387.5.

علوم القاهرة 387.5.

علوم قنا جامعة جنوب الوادى 387.

إعلام ج جنوب الوادى 387.

ألسن المنيا 387.

تمريض شبين الكوم المنوفية 387.

علوم الفيوم 386.5.

هندسة طنطا 386.5.

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 386.5.

هندسة الزقازيق 386.

كلية الألسن سوهاج 386.

علوم بنى سويف 386.

تمريض الزقازيق 386.

كلية الألسن ج أسوان 385.5.

علوم المنيا 385.5.

هندسة الإسكندرية 385.5.

علوم طنطا 385.5.

علوم الزقازيق 385.

هندسة كفر الشيخ 385.

علوم عين شمس 385.

هندسة شبرا بنها 385.

علوم بنها 384.5.

كلية هندسة بنها 384.5.

علوم اسيوط 384.5.

هندسة بور سعيد 384.5.

هندسة حلوان 384.

علوم المنصورة 384.

علوم أسوان 384.

علوم شبين الكوم ج المنوفية 384.

هندسة السويس 383.5.

هندسة المطرية جامعة حلوان 383.5.

تمريض الإسماعيلية 383.5.

علوم حلوان 383.5.

علوم الاسماعيليه ج قناة السويس 383.5.

هندسة الفيوم 383.

علوم العريش 383.

هندسة قنا 383.

هندسة سوهاج 382.5.

علوم بورسعيد 382.5.

علوم جامعة دمياط 382.

كلية البنات علوم عين شمس 382.

علوم جامعة السويس 382.

هندسة المنيا 382.

تمريض المنيا 382.

تمريض بنها 382.

تمريض كفر الشيخ 381.5.

كلية علوم الوادى الجديد 381.5.

هندسة أسوان 381.5.

كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5.

فنون تطبيقية حلوان 381.

هندسة اسيوط 381.

هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 380.5.

كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5.

تمريض أسيوط 380.5.

معهد فني صحى طنطا 380.

تخطيط عمرانى القاهرة 380.

علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 379.

معهد فنى صحى المنصورة 379.

تمريض قنا جنوب الوادي 379.

تمريض سوهاج 379.

تمريض عين شمس 379.

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5.

حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378.

حاسبات ومعلومات القاهره 377.5..

فنون تطبيقية جامعة دمياط 377.5.

تمريض بني سويف 377.5.

تمريض القاهرة 377.5.

الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 377.5.

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/ رياضة 377.5.

الآثار بصان الحجر ج الزقازيق 377.

تمريض الإسكندرية 377.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377.

حاسبات ومعلومات المنصوره 376.5.

حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5.

تمريض الفيوم 376.5.

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 376.5.

فنون جميله عمارة ج حلوان 375.5.

حاسبات ومعلومات الزقازيق 375.

الحاسبات والمعلومات السويس 375.

معهد فني صحى بنها 375.

تمريض حلوان 375.

حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5.

حاسبات ومعلومات بنها 374.5.

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374.

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374.

معهد فني تمريض طنطا 374.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374.

تربية الزقازيق 373.5.

حاسبات ومعلومات حلوان 373.5.

معهد فني صحى الإسكندرية 373.5.

الاستزراع المائى والمصايد البحرية بالعريش 373.2.

تمريض أسوان 373.

حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373.

كلية فنون جميلة فنون اسيوط 372.5.

حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5.

حاسبات ومعلومات المنيا 372.

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372.

فنون جميلة عمارة ج الإسكندرية 372.

حاسبات ومعلومات اسيوط 372.

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 372.

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371.

معهد فنى تمريض كفرالشيخ 371.

تربية المنيا 370.5.

معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 370.5.

إعلام القاهره/رياضة 370.5.

معهد فني صحى الزقازيق 370.5.

كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 370.5.

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة 370.5.

كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 370.5.

تربية عين شمس 370.5.

تربية طنطا 370.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 370.

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة 370.

آثار القاهرة 369.5.

تربية المنصورة 369.5.

كلية علوم الارض / رياضة ج بنى سويف 369.5.

تربية إسكندرية 369.5.

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.

تربية دمنهور 368.5.

فنون جميله عماره المنيا 368.

علوم رياضة الاسكندرية 368.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368.

إعلام بنى سويف/رياضة 368.

اثار دمياط 367.5.

تكنولوجيا المصايد والأسماك ج اسوان 367.5.

كلية فنون جميلة عمارة اسيوط 367.5.

الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة 366.5.

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة 366.5.

معهد فني صحى بنى سويف 366.5.

ألسن عين شمس/ رياضة 366.5.

تربية شبين الكوم 366.5.

تربية بنها 366.5.

آثار الفيوم 366.

معهد فنى صحى رياضه طنطا 366.

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 365.5.

إعلام ج جنوب الوادى/ رياضة 365.5.

ألسن المنيا/ رياضة 365.

كلية الألسن بنى سويف/رياضة 364.5.

معهد فنى تمريض الإسكندرية 363.5.

مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5.

علوم رياضة القاهرة 363.5.

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة 363.

تربية السادات 362.5.

كلية الألسن سوهاج/ رياضة 362.5.

علوم رياضة كفر الشيخ 362.5.

فنون جميله فنون الأقصر 362.5.

كلية الألسن ج أسوان/ رياضة 362.

علوم رياضة دمنهور 362.

تربية الفيوم 361.5.

معهد فني تمريض المنصورة 361.

تربية كفر الشيخ 361.

كلية الآثار بالأقصر 360.5.

تربية ابتدائى الزقازيق 360.5.

تربية حلوان 360.5.

علوم رياضة عين شمس 360.5.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5.

زراعه القاهرة 360.

فنون جميلة فنون المنيا 360.

معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5.

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359.

علوم رياضة المنصورة 359.

تربية قنا ج جنوب الوادى 358.5.

تمريض فرع مطروح 358.5.

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 358.

معهد فنى صحى أسيوط 357.5.

علوم رياضة طنطا 357.5.

تجاره المنصورة 357.

معهد فنى تمريض المنيا 356.5.

علوم رياضة حلوان 356.5.

علوم رياضة شبين الكوم 356.5.

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5.

علوم رياضة بنها 355.5.

آثار قنا جنوب الوادي 355.

علوم رياضة الفيوم 354.

معهد فني تمريض الزقازيق 354.

تربية ابتدائى المنصورة 354.

كلية الآثار سوهاج 353.5.

تربية ابتدائي طنطا 353.5.

معهد فني صحى رياضة المنصورة 353.5.

تربية/رياضه طنطا 353.5.

تربية ابتدائى المنيا 353.

معهد فني صحى سوهاج 353.

علوم رياضة الزقازيق 352.5.

تربية ابتدائي شبين الكوم 352.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.

كلية الاثار ج اسوان 351.5.

معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق 351.5.

بنات علوم رياضة عين شمس 351.5.

علوم رياضة بورسعيد 351.5.

علوم رياضة الاسماعيلية 351.

تجاره الاسكندريه 350.5.

تربية سوهاج 350.5.

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5.

تربية/رياضه عين شمس 350.

علوم العريش/رياضة 350.

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 350.

علوم رياضة جامعة السويس 350.

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5.

تجارة قنا ج جنوب الوادي 349.5.

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 349.

علوم رياضة جامعة دمياط 349.

علوم رياضة بنى سويف 349.

علوم رياضة المنيا 349.

علوم رياضة اسوان 348.5.

علوم رياضة سوهاج 348.5.

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 348.5.

تجاره جامعة دمياط 348.5.

تجاره الزقازيق 348.

تربية/رياضه بور سعيد 348.

علوم رياضة اسيوط 348.

فنون جميله فنون حلوان 348.

علوم رياضة قنا جنوب الوادى 347.5.

فنون جميله فنون ج الاسكندريه 347.5.

كلية تجارة ج أسوان 347.5.

تربية بنى سويف 347.5.

تجاره كفر الشيخ 347.5.

معهد فني صحى بور سعيد 347.5.

كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 347.5.

تمريض بور سعيد 347.

تربية/رياضة الزقازيق 347.

زراعه عين شمس 347.

تربية ابتدائى دمنهور 346.5.

كلية البنات تربية عين شمس 346.

تربية طفولة طنطا 346.

تربية أسيوط 346.

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5.

تربية أساسى اسكندرية 345.5.

تربية/رياضه الإسكندرية 345.

تربية ابتدائي السادات 345.

زراعه الإسكندرية/ رياضة 345.

معهد فنى صحى أسوان 345.

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5.

تربية/ رياضه الفيوم 344.5.

تربية/ رياضه حلوان 344.

زراعه دمياط/ رياضة 344.

تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 343.5.

زراعه دمنهور 343.5.

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5.

تجارة القاهرة 343.5.

تجارة بنى سويف 343.5.

تربية ابتدائى كفر الشيخ 343.

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343.

تجاره دمنهور 343.

معهد فني تمريض اسيوط 343.

معهد فنى تمريض بنها 342.5.

زراعه القاهرة/رياضة 342.5.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5.

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط 341.5.

زراعة عين شمس/رياضة 341.5.

زراعة الاسكندريه 341.5.

تجارة سوهاج 341.5.

معهد فنى صحى رياضة بنها 341.

معهد فنى صحى رياضة بنى سويف 341.

تربية طفولة كفر الشيخ 341.

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 340.5.

تربية ابتدائي عين شمس 340.5.

معهد فني صحى اسماعيليه 340.2.

رياض اطفال المنصوره 340.

تجارة عين شمس 339.5.

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5.

تربية/رياضه شبين الكوم 339.5.

تربية ابتدائي الفيوم 339.5.

معهد فني تمريض بنى سويف 339.5.

تجاره طنطا 339.5.

تربية بور سعيد 339.

تربية/رياضه بنها 339.

تربية/رياضه المنصورة 339.

نوعية طنطا 338.5.

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 338.5.

تجاره بور سعيد 338.

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 336.5.

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5.

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.

تربية جامعة السويس 336.

تجاره بنها 336.

ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336.

رياض اطفال بورسعيد 335.5.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335.

تجاره أسيوط 334.

معهد فني تمريض سوهاج 333.5.

نوعية الزقازيق 333.5.

تربية الاسماعيليه 333.

تربية فرع الوادى الجديد 333.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 332.5.

تربية ابتدائي بنها 332.

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 332.

تربية/رياضة جامعة السادات 331.5.

التربية للطفولة المبكرة ج السادات 331.5.

تجاره شبين الكوم ج المنوفية 331.5.

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5.

نوعية المنيا 331.

معهد فني تمريض الفيوم 331.

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331.

كلية التجارة ج العريش 330.7.

تربية ابتدائى اسيوط 330.5.

تجارة جامعة السادات 330.5.

المعهد الفني للتمريض بقنا 330.5.

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330.

بنات تربية/رياضه عين شمس 329.5.

تربية طفوله الإسكندرية 329.5.

تجاره جامعة السويس 329.

تربية طفوله ج دمنهور 329.

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5.

عالي هندسة بلبيس 328.

سياحه وفنادق الاسكندريه 327.5.

زراعه سابا باشا الاسكندريه 327.

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327.

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 327.

زراعه المنصورة/رياضة 326.5.

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 326.5.

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5.

نوعية كفر الشيخ 326.5.

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326.

كلية حقوق المنيا 326.

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326.

تربية/رياضه كفر الشيخ 325.5.

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 325.5.

تجاره انتساب موجه المنصوره 325.5.

تربية/رياضه دمنهور 324.5.

كلية رياض الاطفال اسيوط 324.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324.

تجاره انتساب موجه الاسكندرية 324.

التربية للطفولة المبكرة الفيوم 324.

التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5.

كلية الزراعة جامعة دمياط 323.

كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 323.

نوعية الاسكندريه 322.5.

زراعه المنصوره 321.5.

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5.

معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 321.5.

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 321.

آداب القاهرة 321.

معهد فنى صحى رياضة أسوان 321.

كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 320.5.

زراعه أسوان/ رياضة 320.5.

المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5.

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320.

معهد فني صحى امبابة 320.

زراعة طنطا 320.

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 320.