تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 يوليو 2018

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يسود طقس مائل للحرارة ، اليوم الإثنين ، الموافق 23 يوليو من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الغربية ، كما تنشط كذلك ، على خليج السويس .

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وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 23 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

وسط الدلتا 25 37

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 31

السلوم 23 34

سيوة 25 38

بور سعيد 25 33

دمياط 25 33

العريش 24 34

رفح 23 34

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 37

رأس سدر 26 37

نخل 19 37

نويبع 28 36

طابا 23 35

سانت كاترين 18 33

الطور 23 39

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 25 38

أسيوط 26 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 27 41

أبو سمبل 27 41

الوادي الجديد 25 40

شلاتين 27 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 28 37