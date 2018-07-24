تصريحات هامة بشأن قانون المرور الجديد

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أعلن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب “يحيى كدواني” قائلاً “أن اللجنة البرلمانية سوف تعقد اجتماع لها اليوم الموافق الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد الرابع في البرلمان المصري”.

وقد أكد النائب قائلاً “أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان سوف تناقش قانون المرور الجديد، وإعداده بشكل متكامل، بحيث يكون مناسباً للتطبيق”.

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وأوضح أن قانون المرور الجديد سوف يتضمن تنسيق بشكل كامل مع أربعة عشر وزارة من أجل العمل على تهيئة القانون، والبدء بالعمل به فور أن يتم إقراره من قبل مجلس النواب المصري.

وقد ألمح النائب يحيى كدواني أن إصدار “قانون المرور الجديد” سوف يساهم بشكل كبير في العمل على ضبط الشارع المصري، والعمل على منع الانفلات الأمني، بالإضافة إلى أن قانون المرور الجديد سوف يعتمد على الرصد الإلكتروني من أجل المتابعة المرورية، والعمل على تقليل الاعتماد على العناصر البشرية في متابعة المرور.

وأشار قائلاً “أن قانون المرور الجديد ينص على إقامة صندوق من أجل دعم شراء السيارات الحديثة بدلاً من السيارات التي مضى عليها عشرين عاماً”، وأضاف “أن قانون المرور الجديد سوف يمثل ردعاً لكل من يقوم بمخالفات مرورية”.

وأكد البرلمان “أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قد قامت بإجراءات مناقشة حتى الآن لعشرة مواد فقط من مشروع قانون المرور الجديد من أصل ستة وتسعين مادة بالقانون”.

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