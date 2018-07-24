تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 يوليو 2018

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تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث يسود طقس مائل للحرارة ، على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، يكون حار على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، كما تظهر السحب المنخفضة كذلك ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط على أقصى الغرب .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أكد خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

وسط الدلتا 24 39

الإسكندرية 25 36

بلطيم 25 36

مطروح 25 35

السلوم 24 36

سيوة 26 45

بور سعيد 26 34

دمياط 26 34

العريش 24 36

رفح 24 36

الإسماعيلية 24 41

السويس 26 41

رأس سدر 27 39

نخل 19 40

نويبع 27 39

طابا 25 39

سانت كاترين 18 33

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 30 39

مرسى علم 30 37

الفيوم 25 41

بني سويف 25 41

المنيا 25 41

أسيوط 26 41

سوهاج 27 41

قنا 28 42

الأقصر 28 42

أسوان 31 43

أبو سمبل 31 42

الوادي الجديد 24 43

شلاتين 28 38

أبو رماد 28 37

رأس حدربة 27 36

حلايب 27 36