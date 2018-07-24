خطوات إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

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قررت حكومة المهندس مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قبل فترة ، رفع أسعار المحروقات والمياه والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز والكهرباء ، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه الحكومة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، كل ما يهم القارئ ، بشأن المراحل التي تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، لمراجعتها قبل إصدارها ، وعرضها على المشترك ، بهدف التأكد من صحتها ، وتفادي الأخطاء التي تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين ، وهي كالتالي :

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1. تفريغ القراءات من جهاز « هاند هيلد » ، الذي يستخدم لتسجيل القراءات عليه ، بواسطة العاملين في إدارة الكشف ، بشركة توزيع الكهرباء .

2. إرسال القراءات التي تم تفريغها من العدادات ، إلى غرفة تحديث القراءات ، في الإدارة التابعة لها الكشاف .

3. إعادة إرسال القراءات ، إلى غرفة تحديث القراءات المركزية ، وذلك لمراجعتها .

4. إرسال القراءات إلى مركز الإصدار ، بهدف مراجعتها مرة أخرى ، فضلا عن التأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة. .

5. يرسل مركز الإصدار ، القراءات إلى إدارة الحسابات ، في كل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء ، وبعد الانتهاء من مراجعتها ، يتم طباعتها .

6 . هي آخر المراحل ، حيث يبدأ كل فرع ، في شركة توزيع الكهرباء ، مراجعة الفواتير بعد طباعتها ، داخل مركز الإصدار ، وذلك قبل عرضها على المشترك .