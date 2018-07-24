الحكومة عن «رفع أسعار الغاز»: يهدف إلى تطوير الخدمات

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، السفير أشرف سلطان ، إن قرار حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، بشأن رفع أسعار الغاز ، اتخذ بعد دراسة وحسابات جيدة ، كما أنه يصب في مصلحة المواطن ، وذلك بهدف تطوير الخدمات.

وخلال مداخلة هاتفية ، في برنامج « الحياة في مصر » ، المذاع على فضائية « الحياة » ، أكد السفير أشرف سلطان ، أن أسعار الغاز الجديدة ، تهدف إلى معالجة التشوه ، الموجود في هيكل أسعار اسطوانات البوتاجاز في المنازل .

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وزاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، قائلا إن قرار الحكومة بتحريك الأسعار ، كان هدفه ، ألا يكون هناك فجوة ، في أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز ، وأن هناك دعما من الدولة ، في الغاز المقدم للمواطنين بدرجة كبيرة .