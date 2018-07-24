التفاصيل الكاملة لمشروع المحطات الكهربائية الثلاثة في مصر

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حالة من الترقب يعيشها المصريين من أجل افتتاح مشروعات تعد ضخمة في “قطاع الكهرباء” ويتحول ذلك الحدث المصري إلى حدث عالمي حيث أن تلك المحطات الثلاثة التي تقوم على تنفيذها شركة سيمنس الألمانية وتعد تلك المحطات أكبر محطات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي و بتكنولوجيا الدورة المركبة.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي قائلاً “أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي سوف يفتتح اليوم الموافق الثلاثاء عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ومن بينها محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم”.

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وقد أضاف المتحدث باسم الرئاسة قائلاً “المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم التي تقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظة بني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 14400 ميجا وات، أي بما يعادل خمسين في المئة من طاقة الكهرباء الإضافية لشبكة الكهرباء الحالية”.

وقد أعلنت شركة سيمنس فازت الألمانية خلال شهر يونيو لعام 2015 عن قيامها بأكبر عقد منفرد تحصل عليه الشركة الألمانية في تاريخها للتعاون مع جمهورية مصر العربية، من أجل العمل على تعزيز قدرات الدولة المصرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية تصل إلى ثمانية مليارات دولار.

وبعد مرور ثمانية عشر شهراً من تاريخ إبرام العقد بين الشركة وبين الدولة المصرية قد تمكنت “شركة سيمنس الألمانية” من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم بجدول زمني مضغوط للغاية بحسب التصريحات التي أعلنتها الشركة.

وقد نجحت شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركاء محليين وهما شركة السويدي إليكتريك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات” من تحقيق تقدم ملحوظ في العمل على زيادة قدرات الدولة المصرية في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 45%، وذلك بمجرد أن يتم الانتهاء من تنفيذ “مشروعات المحطات الكهربائية الثلاثة”.

وتقع المحطات الكهربائية الثلاثة في “العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظة بني سويف، والبرلس” وتعمد تلك المحطات على “الغاز الطبيعي” بتكنولوجيا “الدورة المركبة” وتصل القدرة الكهربائية للمحطة الكهربائية الواحدة حوالي 4,8 ميجاوات، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 14,4 ميجا وات.

وقد تم الانتهاء من “المرحلة الأولى” من مشروعات محطات الكهرباء الثلاثة بالإضافة إلى 4,4 ميجا وات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، لتجاوز نحو أربعمائة ميجاوات كقدرات إضافية من الطاقة الكهربائية حيث تم ربط 4,8 ميجا وات بالفعل للشبكة القومية للكهرباء.

وتحتوي كل محطة من المحطات الكهربائية الثلاثة على أربعة وعشرين توربين سيمنس الغازية من طراز “H- Class”، والتي قد تم اختيارها لمستويات كفاءة وإنتاجية عالية، وسوف تعمل الشركة الألمانية على توفير اثنى عشر توربين بخاري ونحو ستة وثلاثين من المولدات وأربعة عشرين مبادلا حرارياً إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات والتي تعمل تبعاً لنظام العزل بالغاز بقدرة تصل على خمسمائة كيلو فولت.

ويهدف المشروع إلى العمل على بناء منظومة، وقطاع طاقة محلي يتسم “بالمنافسة والقدرة على خدمة الأسواق الأخرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات مع الحرص على توطين المعارف الدولية والخبرات العالمية محلياً داخل الدولة المصرية”.

ومن المتعين أن يتم وصف كل محطة من المحطات الكهربائية الثلاثة التي يتم إقامتها خلال الفترة الراهنة داخل الدولة المصرية بأكبر محطة كهرباء قد تم إقامتها في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي، وتعمل تبعاً لتكنولوجيا “الدورة المركبة” بمجرد أن يتم الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل.

وقد أعلن شركة سيمنس الألمانية “أن المحطات الثلاثة سوف تعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لنحو خمسة وأربعين مليون مواطن مصري عن تنفيذ المحطات بشكل كامل”.

وأضافت الشركة الألمانية “أن الدولة المصرية سوف تتمكن من توفير حوالي 1,3 مليار دولار سنوياً بسبب توفير استهلاك الوقود”، ويعمل في المشروع حوالي عشرين ألف عامل خلال مراحل تأسيس المحطات الكهربائية المختلفة، بخامات تصل إلى 1,6 مليون طن.

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