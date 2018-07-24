تعرف على موعد عيد الأضحى في مصر والدول العربية

Advertisements

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن غرة شهر ذو الحجة ، للعام 1439 هجريا ، سوف تكون يوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، كما تكون وقفة عرفات ، يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وأول أيام عيد الأضحى المبارك ، سيكون يوم الثلاثاء ، الموافق 21 أغسطس من العام الحالي 2018 .

وفي بيان صحفي عنه ، أكد المركز القومي للبحوث الفلكية ، أن هلال شهر ذو الحجة ، سوف يولد مباشرة ، بعد حدوث الاقتران ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وثمان وخمسين دقيقة ظهرا ، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، يوم السبت الموافق 29 من ذو القعدة لعام 1439 هجريا ، الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 « يوم الرؤية » .

Advertisements

وزاد المعهذ في بيانه ، أن الحسابات الفلكية ، كشفت عن أن الهلال الجديد ، من المقرر أن يبقى في سماء مكة المكرمة ، لمدة 12 دقيقة ، ويبقى في سماء القاهرة ، لمدة 14 دقيقة ، وذلك بعد غروب شمس « يوم الرؤية » .

ولفت معهد البحوث الفلكية ، في بيانه ، إلى أن الهلال الجديد ، سوف يبقى في سماء محافظات مصر ، لمدد تتراوح بين 13 و 14 دقيقة ، بينما يبقى في العواصم والمدن الإسلامية ، بعد غروب الشمس ، لمدد تتراوح بين 1 لـ 21 دقيقة ، ويغرب الهلال الجديد ، مع غروب شمس ذلك اليوم ، في مدينة جاكرتا بإندونيسيا .

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه طبقا للحسابات الفلكية ، التي أعدها معمل أبحاث الشمس ، في المعهد القومي للبحوث الفلكية ، فسوف تكون صلاة عيد الأضحى ، في محافظة القاهرة والجيزة ، في تمام الساعة 5:51 صباحا ، وفي محافظة الإسكندرية ، في تمام الساعة 5:54 ، وفي طابا ، في تمام الساعة 5:37 .