15 معلومة عن محطة كهرباء البرلس العملاقة.. يفتتحها السيسي اليوم

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، مشروع محطة كهرباء البرلس العملاقة ، الواقعة على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ ، والتي تضخ 4800 ميجاوات ، على الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر ، وبخبرة ألمانية مصرية .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 15 معلومة عن إنشاء محطة كهرباء البرلس العملاقة ، والتي جاءت كالتالي :

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1. وضع حجر الأساس ، لتنفيذ محطة كهرباء البرلس ، في يوم 30 سبتمبر من العام 2015 .

2. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، محطة كهرباء البرلس العملاقة ، عن طريق شبكة « فيديو كونفرانس » ، في 2 مارس من العام الماضي 2017 ، وذلك بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات .

3. تم تركيب 12 مدلولا على عدة مراحل .

4. أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط .

5. تقع المحطة على بعد 16 كيلو مترا من ميناء البرلس .

6. تقع محطة البرلس على مساحة 250 فدانا .

7. تنتج محطة البرلس ، 480 ألف ميجاوات كهرباء ، وذلك بتكلفة إجمالية ، تقدر بنحو ملياري يورو .

8. تم تنفيذ محطة كهرباء البرلس ، خلال 33 شهرا فقط ، بدلا من 7 سنوات .

9. تقع المحطة ضمن 3 محطات ، تعاقدت عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، مع شركة « سيمنز » .

10. وزن التوربين الواحد ، يبلغ نحو 500 طن .

11. يعمل في المحطة ، 9 آلاف عامل ومهندس وفني ، للانتهاء منها خلال 33 شهرا فقط .

12. يبلغ عدد ساعات العمل ، 47 مليون ساعة عمل ، وذلك دون إصابات .

13. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 234 لسنة 2018 ، بشأن تخصيص مساحة 21 فدانا ، تعادل 88 ألفا و 337 مترا مربعا ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لإقامة سور حول المحطة .

14. تلقت الكوادر المصرية ، تدريبات لتشغيل المحطة ، وذلك بنسبة 100% .

15. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 24 يوليو من العام الحالي 2018 ، محطة كهرباء البرلس العملاقة .