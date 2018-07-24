تعرف على التخصصات المطلوبة في قسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة ومواعيد التقديم

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بدأت أكاديمية الشرطة اليوم، الثلاثاء، في فتح الباب لتلقي الطلبات من الراغبين بالالتحاق بأكاديمية الشرطة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وهذا بمجموع 65% فما أكثر.

يأتي ذلك عن طريق سحب كراسات الشروط من مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول أو عن طريق الموقع الألكتروني للأكاديمية، بداية من اليوم وحتى يوم 13 أغسطس المقبل.

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وكانت أكاديمية الشرطة قد أعلنت عن فتح باب القبول للطلاب من خريجي الثانوية العامة، لقسم الضباط المتخصصين، وأعلنت وزارة الداخلية، في منشور لها عن التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة .

وفي السطور التالية يرصد موقع “مصر 365” التخصصات المطلوبة في قسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

أولًا التخصصات المطلوبة في الشعبة الهندسية:

– كلية الهندسة نظام 5 سنوات تخصص حاسبات للذكور والإناث.

– كلية نظم المعلومات والحاسبات نظام 4 سنوات تخصص حاسبات للذكور والإناث.

– كلية الهندسة نظام الـ 5 سنوات تخصصات “اتصالات وإلكترونيات – كهرباء سيارات – ميكانيكا سيارات – ميكانيكا إنتاج – ميكانيكا قوى – مدنى – بحرية – عمارة” للذكور فقط.

ثانيا التخصصات الأخرى:

– كلية ” فنون جميلة تخصص جرافيك للذكور والإناث.

– كلية فنون تطبيقية تخصصات تصوير سينمائى وطباعة للذكور فقط.

– كلية إعلام تخصصات صحافة وإذاعة وتليفزيون للذكور فقط.

– كلية التجارة بتخصص إحصاء للذكور.

– كلية سياحة وفنادق بتخصص دراسات فندقية للذكور فقط.

– كلية آداب “مكتبات – اجتماع – علم نفس” للذكور فقط

– كلية خدمة اجتماعية بدرجة البكالوريوس للإناث فقط.

– كلية تربية موسيقية للذكور فقط.

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية بتخصص إحصاء للذكور فقط.

– كلية الزراعة بتخصص إنتاج حيوانى للذكور فقط.

– كلية علوم بتخصصات كيمياء “طبيعية – عامة” للذكور فقط.

– كلية التربية النوعية بتخصص تكنولوجيا تعليم تربوى، للذكور فقط.

– كلية ألسن إنجليزى، للذكور فقط.

– كلية ألسن فرنسي، للذكور والإناث.

– كلية آداب فرنسي، للإناث.

– كليات اللغات تخصصات “إيطالى – روسي “للذكور والإناث” – ألمانى “للذكور فقط” – صينى – إسبانى “للإناث فقط”.

يذكر أن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قد صدق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بأكاديمية الشُرطة، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية.

وكانت أكاديمية الشرطة، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا، أمس الإثنين، للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2018 أو الثانوية الأزهرية2018.

وترأس المؤتمر اللواء دكتور أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، وشاركه في المؤتمر، اللواء هشام يحيى، مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف، كبير المعلمين، وقيادات الكلية، للإعلان عن شروط القبول والشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين و الإعلان عن مواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير المناهج بشكل مستمر في أكاديمية الشرطة كي تواكب الأنظمة الأمنية العالمية.

وأضاف مساعد الوزير، إنه لا توجد وساطة فى عملية التقديم بكلية الشرطة أو في اختباراتها، مشددا على أن وزارة الداخلية حريصة على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بها.

وأضاف اللواء دكتور أحمد إبراهيم، أن الأكاديمية تقوم بتنظيم دورات تدريبية للضباط بمجرد تخرجهم فى عدة مجالات وخصوصًا مجال حقوق الإنسان.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أنه لا وجود لما يسمى بالوساطة في القبول بكلية الشرطة، وأن من يوهم أحدًا من المتقدمين بالمساعدة في القبول، عليه بالإبلاغ عنه فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا المحتال، مشيرًا إلى أن الاختيار يتم وفقا لحزمة من القواعد والمعايير يتم قبول الجميع على أساسها.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أن التحريات التي يتم إجرائها حول المتقدمين تجرى حتى قرابة الدرجة الرابعة، ومن تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله دون النظر للمستوى الاجتماعى بجميع المحافظات.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الوزارة قامت هذا العام بتقديم عدة تيسيرات على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والتى تبدأ من اليوم الإثنين الموافق ٢٤ يوليو الجارى.

التيسيرات التى قدمتها أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين لللالتحاق بها لهذا العام:

أولًا: إعلان نتائج الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرًا على الطلبة أو أولياء أمورهم معرفة النتائج دون تحمل مشقة ومتاعب السفر.

ثانيًا: قيام كلية الشرطة بطباعة كتيب يضم جميع الخطوات اللازمة للتقدم.

ثالثًا: إعداد منفذ لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

رابعًا:إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافى الفورى.

خامسًا:إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثاىق اللازمة للطلبة المتقدمين.

سادسًا: توفير خط تليفون ساخن لتلقى الاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور عن شروط وإجراءات القبول.