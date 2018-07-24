عاجل.. حريق هائل في مبنى نقابة التجاريين بشارع رمسيس

منذ 1 ساعة أخبار مصر
عاجل.. حريق هائل في مبنى نقابة التجاريين بشارع رمسيس

نشب منذ قليل حريق فى  العقار الكائن به مقر نقابة التجاريين فى شارع رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت قوات ورجال الحماية المدنية للمكان للسيطرة على الحريق.

حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، بلاغًا من غرفة النجدة المركزية، يفيد بأنه نشب حريق هائل داخل عقار فى شارع رمسيس الذي تقطن به نقابة التجاريين بالقاهرة، وعلى أثر ذلك توجهت قوات ورجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء على الفور  إلى المكان المبلغ عنه لإخماد الحريق.

وقامت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 10 سيارات إطفاء، بالإضافة إلى سلم هيدروليكى، في محاولة منها للسيطرة على الحريق  الذي نشب فى نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة فى شارع رمسيس.

وحتى الأن لم ترد أى معلومات حول انتهاء الحريق أو السيطرة عليه من عدمه…يتبع