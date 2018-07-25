نشوب حريق هائل بشارع رمسيس وسط البلد.. تعرف على التفاصيل

منذ 40 دقيقة أخبار مصر
نشوب حريق هائل بشارع رمسيس وسط البلد.. تعرف على التفاصيل
حريق شارع رمسيس

نشب منذ وقت قصير في تمام الساعة الثلاثة عصر اليوم الموافق الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري حريق في “مبنى عقار نقابة التجاريين” القائم في شارع رمسيس بوسط البلد.

وفور وقوع الحادث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه، وتعود الأحداث حين تلقت “غرفة العمليات بالحماية المدنية بالقاهرة” بلاغ إلى النجدة يفيد عن وقوع حريق هائل قد شب في عقار بشار رمسيس.

وقد انتقل على الفور رجال الحماية المدنية في محاولة منهم للسيطرة على الحريق، وقد تم الدفع بعشرة سيارات إطفاء، وأمر مدير إدارة الحماية المدنية اللواء “علاء عبدالظاهر” بالدفع بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق الذي نشب بصورة تعد مخيفة في المبنى.

أقرا المزيد نصائح وتعليمات هامة في حالة انفجار أحد إطارات السيارة