25 شائعة نفتها الحكومة في يوليو.. تعرف عليها

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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية ، من أن الدول العربية ، و بينها مصر ، تواجه خطر التفجير من الداخل ، وذلك بسبب انتشار الشائعات ، التي تهدف إلى تقويض الاستقرار ، وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار ، ونشر الإحباط في المجتمع المصري ، موضحا أن الحكومة المصرية ، رصدت 21 ألف شائعة ، خلال 3 أشهر فقط .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أخطر 25 شائعة ، نفتها حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتي كان أبرزها ، طرح « أرز مسرطن » ، وحذف 200 ألف أسرة ، من معاش « تكافل وكرامة » ، فضلا عن شائعة ، تضمنت إضافة مادة على الخبز المدعم ، بهدف الحد من الزيادة السكانية في مصر .

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نفت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، 4 شائعات ، في الفترة من 2 يوليو ، وحتى 5 يوليو من العام الحالي 2018 ، ومن بين هذه الشائعات ، « اقتراض قناة السويس 300 مليون دولار من بنوك خليجية ، إجراء حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين ، ومصير سائق قطار يترك القطار ويترجل لشراء فول وطعمية ، وتغيير قصة اللغة العربية والإنجليزية للصف الثاني الثانوي » .

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، نفى 6 شائعات ، في الفترة من 6 يوليو ، وحتى 10 يوليو من العام الحالي 2018 ، ومن بينها ، « سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية ، إلى منافذ تجارية وإدارية في المدن الجديدة ، ضبط شحنة قمح روسي فاسدة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، طرح أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق ، تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه ، انتقال عدوى فيروس الجلد العقدي الذي يصيب الماشية إلى الإنسان ، وهدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا في حي المعادي » .

وفي الفترة من 11 حتى 17 يوليو من العام الحالي 2018 ، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. التابع لمجلس الوزراء ، 7 شائعات ، كان من بينها ، « نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها في المجمعات الاستهلاكية ، حذف 200 ألف أسرة من معاش ( تكافل وكرامة ) لتقليل النفقات ، إضافة الحكومة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية ، طرح بيض بلاستيكي صيني في الأسواق المصرية ، احتراق حضانات الأطفال في مستشفى ناصر المركزي ، حقيقة مصير سائق مترو يصطحب طفلا داخل كابينة القيادة ، وتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة » .

وكذلك ، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، في الفترة من 11 وحتى 20 يوليو من العام الحالي 2018 ، 8 شائعات ، وهي : « نفي بيع 46 فيلا في مركز مارينا العلمين السياحي للأكابر ، بيع صندوق مصر السيادي أصول وممتلكات الدولة دون رقابة ، توقف حركة الملاحة في قناة السويس عقب تصادم 6 سفن ، إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء ، فتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل ، طرح أسماك بلاستيكية صينية في الأسواق المصرية ، العثور على 35 طفلا في دار أيتام غير مرخصة في منطقة الشروق ، ورصف شارع المعز وإزالة طابعه التاريخي » .