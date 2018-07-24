تعرف على خطوات إعادة المحذوفين عشوائيا من بطاقات التموين

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، تلقي طلبات المواطنين ، لاستخراج بطاقات تموين « بدل فاقد » ، و « بدل تالف » ، إضافة إلى طلبات إعادة المحذوفين عشوائيا ، من بطاقات التموين ، طالما لا يوجد سبب قانوني ، لحذف هؤلاء من بطاقات التموين ، كما تتلقى مكاتب وزارة التموين والتجارة الداخلية ، طلبات استخراج بطاقات جديدة ، لمن لا يمتلك بطاقة تموينية ، وذلك حسب ضوابط ، وزارة التموين والتجارة الداخلية .

موقع « مصر 365 » ، يرصد في تقريره التالي ، خطوات إعادة المحذوفين عشوائيا ، من بطاقات التموين ، عن طريق مكاتب التموين المختلفة ، وهي كالتالي :

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1. زيارة مكتب التموين ، والاستعلام عن الفرد المحذوف من بطاقة التموين ، ومعرفة سبب الحذف .

2. الاستعلام عن الفرد المحذوف من بطاقة التموين ، إما عن طريق المكتب التمويني ، أو عن طريق الاتصال على الرقم 19959 ، بسعر المكالمة العادية .

3. يتجه صاحب البطاقة ، وبحوزته صور من شهادات الميلاد ، أو الرقم القومي للأفراد ، المقيدين على بطاقة التموين .

4. في حال ثبوت عشوائية الحذف ، يتقدم المواطن بطلب ، لإعادة الفرد أو الأفراد المحذوفين ، وذلك بشكل مجاني ، دون دفع أي رسوم أو مقابل .

5. إعادة من تعرض للحذف العشوائي من بطاقة التموين ، خلال 21 يوما .