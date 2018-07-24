ما هي شروط تأسيس حزب سياسي؟

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حدد القانون رقم 40 لسنة 1977 ، الخاص بنظام الأحزاب السياسية ، شروط عدة ، لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ، في الشارع المصري.

ويرصد موقع « مصر 365 » في تقريره التالي ، أبرز الاشتراطات التي نص عليها ، قانون الأحزاب ، وهي كالتالي .

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1. أن يكون للحزب اسم ، لا يماثله أو يشابهه اسم حزب قائم .

2. عدم تعارض مبادئ الحزب ، أو أهدافه ، أو برنامجه ، أو سياساته ، أو أساليبه ، في ممارسة نشاطه ، مع المبادئ الأساسية للدستور ، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري ، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، والنظام الديمقراطي .

3. يجب ألا يقوم الحزب ، في مبادئه ، أو برامجه ، أو في مباشرة نشاطه ، أو في اختيار قياداته وأعضائه ، على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو بسبب الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة .

4. ألا تنطوي وسائل الحزب ، على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية ، أو شبه العسكرية .

5. يجب ألا يقوم الحزب ، كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .

6. علانية مبادئ الحزب ، وأهدافه ، وأساليبه. وتنظيماته ، ووسائل ومصادر تمويله .

7. أن يكون الحزب مصريا ، فإذا كان متجنسا ، وجب أن يكون مضى على تجنسه ، 5 سنوات على الأقل ، ومع ذلك ، يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب ، أن يتولى منصبا قياديا فيه ، وأن يكون من أب مصري .

8. أن يكون الحزب متمتعا بحقوقه السياسية .

9. يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة ، إلى لجنة الأحزاب ، المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون ، مصحوبا بتوقيع 5 آلاف عضو من أعضائه المؤسسين ، مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، ويرفق بهذا الإخطار ، جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة ، نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ، وأسماء أعضائه المؤسسيين ، وبيان الأموال التي تم تدبيرها ، لتأسيس الحزب ، ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء ، في إجراءات تأسيس الحزب .